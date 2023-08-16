嘉義縣知名「民雄鬼屋」劉家古厝連同周邊土地公告出售1年多未售出，開價每坪6.8萬元，土地約1000坪，總價6875萬，據房仲透露，已有近30組客人來看過、詢價，但多半因價格或名氣太響而打退堂鼓，因物價開價已比周邊行情低一些，加上民雄房價近年有漲，表示是緣分未到，有信心能賣掉！

住商檜意村加盟店經理謝瑞民表示，最早只有出售一部分土地，經他持續溝通，獲所有地主同意，整合千坪農舍加建地的標的出售，物件刊登1年多已有很多人來看過，市場反應算熱絡，但至今未成交，除名氣太大，價格仍是主因。

謝瑞民說，民雄鬼屋周邊土地單價約8萬到10萬元，物件開價6.8萬元略低市場行情，加上全是建地，具投資潛力，因土地所有權人不急著賣，目前就順其自然。

民雄鬼屋是台灣著名十大鬼屋之一，據傳，當年有婢女因遭受虐待，最後選擇輕生，日後又傳出日軍在此紮營時輕生，還傳出戰後有國軍進駐時不明原因輕生，許多靈異傳聞不脛而走，每年農曆7月總吸引民眾前往朝聖、試膽，民雄鬼屋也成了當地知名的觀光景點，甚至電影拍攝題材。

但多數當地人都說，相關靈異傳聞都是外人穿鑿附會，以訛傳訛，主要是劉家古厝年久失修，荒煙蔓草遍布，才會有現在的民雄鬼屋傳聞。

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