民眾黨籍的新竹市長高虹安在立委任內，因涉嫌詐領助理酬金、加班費，14日被北檢以貪污等罪起訴。對此，有學者表示，由於不少人認為這起案件是政治迫害，若一審判高虹安有罪，或許對民眾黨總統參選人柯文哲會是利多。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪15日接受《中評社》訪問提到，高虹安只因為46萬元就被起訴，且她去（2022）年開始就已陸續說明，因此不會像當年的興票案、宇昌案，對總統大選產生劇烈影響。

另外，目前坊間對此案的看法，大多覺得是政治追殺，廖達琪指出，去年新竹市長選舉時，高虹安就已被鋪天蓋地攻擊，但從結果可看出，太用力炒作對綠營不見得有利。

廖達琪分析，如果一審時間點落在明年總統大選前，且高虹安被判有罪，柯文哲如何應對將是關鍵，向來能言善道的柯，說不定會塑造出反對政治迫害的氛圍，讓選民於投票時力挺他，所以高這起案件，對民進黨不啻為燙手山芋。