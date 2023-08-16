台北市文化局16日宣布「2023台北古蹟日」正式起跑，今年主題為「台北老屋探險隊」，將在9月10日起展開10路線共33場史蹟導覽，「老房子影像徵件」比賽即起開跑，徵件總獎金高達10萬元。文化局邀請民眾加入探險隊，挖掘台北市歷史記憶，並領略文化資產風采。

文化局今在東美院舉辦「2023台北古蹟日」記者會，此處為方東美寓所、是哲學大師方東美的故居，自1991年起無人管理，力麒建設、至美國際企業董事長郭淑珍不忍東美院成為廢墟，投入逾4000萬元，與牯嶺街高等官舍一同打造成幽靜日式庭院，以「東美院」為名對外開放。

台北市長蔣萬安今表示，由於台北市擁有500處有形文化資產，數量居全國之冠，文化局2013年啟動老房子文化運動，引進民間資源為公家機關老房子注入新生命。此外，也舉辦古蹟日活動讓民眾了解古蹟歷史背景，並建立在地歸屬及認同感。

他強調，文化是城市的靈魂，老屋是閱讀城市的櫥窗，台北市身為首善之都，擁有相當先進的建築，也有經歲月淘洗的老屋，他希望彼此共存共榮，讓民眾看見台北的百年風華以及現代摩登。

文化局介紹，今年「台北古蹟日」活動針對西門町街市、府城北門、大稻埕老屋等10條特色主題路線，舉辦33場文資導覽，可認識全台首座前公娼館古蹟文萌樓、台北清真寺、萬華林宅等文化資產。

文化資產科長邱稚亘表示，今年古蹟日也開放民眾走入4處文化資產修復現場，包含即將修復完畢的前南菜園日式宿舍群落，以及修復到一半的戴炎輝故居、祝順將軍廟及南港台電倉庫，現場將邀請修復團隊、傳統匠師擔任講師解說，讓民眾看見不同類型文資修復過程。

文化局提醒，「老房子影像徵件」比賽即起開跑，今年以「匠人細工，老屋新風」為主題，邀請民眾發揮創意捕捉老屋匠人精神與細膩的工藝風采，收件至10月12日，總獎金共10萬元，首獎獎金3萬元。

此外，文化局長年推動「老房子文化運動」計畫，以公開徵求方式，開放有意願投入經費修復，並發揮再利用創意團隊申請，提出修繕與再利用計畫，經公開評選後，予以經營建物權利，並酌予租金減免。

邱稚亘指出，目前計畫共26處標的物，其中21處已有團隊進駐經營並對外開放，5處仍在媒合中，預計今年底會媒合成功3處，待修復完畢後才會開放。