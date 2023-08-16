恆生科技股指數跌0.72%，蔚來跌近5%，跌幅最大。聯想、眾安在線漲1.5%，表現最佳。
大陸地產股反彈走高，遠洋集團飆漲逾13%，碧桂園漲3.7%，融創中國漲5.3%。分析師表示，人行調降中期借貸便利（MLF）利率可望帶動貸款市場報價利率（LPR）與房貸利率調降，將有助於房市復甦回暖。
美國零售數據意外強勁，重新點燃投資人對聯準會利率恐升更高、高更久的擔憂，隔夜美股主要指數全面大跌，以及中國經濟情勢悲觀，周三香港恆生指數盤中跌1.2%，為18360.37點。國企股(H股)跌1.1%，為6294.94點。
恆生科技股指數跌0.72%，蔚來跌近5%，跌幅最大。聯想、眾安在線漲1.5%，表現最佳。
大陸地產股反彈走高，遠洋集團飆漲逾13%，碧桂園漲3.7%，融創中國漲5.3%。分析師表示，人行調降中期借貸便利（MLF）利率可望帶動貸款市場報價利率（LPR）與房貸利率調降，將有助於房市復甦回暖。
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