格斯科技*與中研院、台科大三方共同攜手研發出可有效提高能量密度的奈米級矽包碳負極材料，格斯科技*技術長葉國偉表示，此次研究的矽基負極材料具有與傳統石墨負極相比更高的理論比容量，且矽為地殼中礦物含量第二的物質，取得容易。然而，傳統矽基負極材料因其較低的電子傳導性和充電時高達300%的體積膨脹，在電池充放電過程中容易使極片粉碎剝落，使得其商業化面臨挑戰，為解決這些問題，我們採用常見的染髮劑成分含氮的對苯二胺作為碳源，並以簡單的水溶液方法製備出矽包碳奈米複合材料。這種碳包矽的技術可大幅提升矽基負極材料的電子傳導性，同時成功抑制了體積膨脹現象，確保高效的鋰離子傳輸。

格斯科技*表示，矽包碳負極將是比傳統石墨負極更具備競爭優勢的下一代負極材料，擁有優異的電化學性能並能有效提升能量密度，將成為能源儲存材料的關鍵創新，為能源儲存技術的發展帶來了更多前景。