富邦產險資深副總林國鈺表示，企業保險商品繁多且專業門檻高，業務員銷售難度也相對增加，富邦產險推出「企業保險智能規畫系統」，協助業務員只需一分鐘輸入客戶基本資料，透過系統資料庫運算，就可完成險種風險評估與配對規畫，為客戶量身訂製保障規畫。系統還能夠「即時」生成客製化的保險商品組合規畫書，包括保障範圍推薦、產業風險分析、同業投保分析、理賠案例介紹、產業新聞快報等，業務員可即刻向企業客戶推薦保險商品並說明商品內容。除了提升業務員的銷售效率和專業能力外，也為企業客戶提供了更完善的風險規畫。

此外，因應與日俱增的商業火險風險評估需求，以及人工核保不易等問題，富邦產險推出「風險費率評估系統」，從多個維度收集與分析資料，包括企業行業類型、建築結構等級、消防設施、安全措施、歷史損失紀錄、天災防護措施等，結合富邦產險損防專業與歷年火險統計資料，發展出獨家費率模型，系統不僅可將查勘工作數位化，還能提供標準化的風險量化評估模式。林國鈺指出，透過系統智能輔助人工決策，可有效減少人工核保誤判，加上一站式流程，整體提升商業火險查勘核保效率30％，而系統自2021年上線以來，已辦理超過3,000個案件。