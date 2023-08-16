截止周三上午，加權指數下跌58.25點或0.35%，報16396.55點；櫃檯指數下跌0.22點或0.11%，報207.02點。

費半下跌1.7%，台股ADR周二均跌，台積電ADR下跌1.5%，聯電、日月光ADR也跌約2%。周三權值王台積電(2330)跌至538元，下滑4元，隨後跌幅收斂，一度翻紅至543元。聯電(2303)、日月光投控(3711)也跌約3%，鴻海同樣走疲，聯發科則上揚1.5%以上。

費半成份股中，獲調升目標價的輝達(Nvidia)成為當天唯二上漲的股票之一。台系AI族群買氣支撐下，廣達(2382)、緯穎(6669)、晟銘電(3013)、英業達(2356)、緯創(3231)、勤誠(8210)等集體上攻，千金股的創意(3443)同樣翻紅，川湖(2059)也重返900元關卡，法說會後的研揚(6579)亦翻紅力挺多方，技嘉(2376)則震盪平盤忐忑。

上市類股中，AI振奮下，電腦周邊漲幅衝第一，通網、百貨、電零件同樣走紅，電子、生醫震盪翻紅，汽車、航運、鋼鐵、金融則均走疲，塑膠、觀光餐飲、玻陶、造紙則跌幅居前，其中造紙指標股華紙(1905)盤中股價挫至近三個月低點。

台企上半年財報公布截止，AI指標廠輝達將於美國時間23日公布第二季財報，本土法人認為，指數再挫低檔，空方掌權，後續關注7月底低點能否守住，盯月底前是否回到低檔之上。而九月蘋果新機出爐，後續也有AI伺服器出貨題材，預估第四季、明年第一季產業更明朗，走勢可望更明顯吸引多方。