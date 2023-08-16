副總統賴清德出訪巴拉圭，過境美國時，吸引數百位陸僑前來抗議，大陸全國台企聯昨也發表聲明炮轟賴「損台害台」。對此，民進黨團反指，這些行為都顯示中國介選愈來愈嚴重，陸委會也講得很清楚，台商組織的譴責聲明就是國台辦操作代筆，但不會刻意譴責，因為他們也是「人在屋簷下」。

民進黨團今舉行「賴清德出訪強化台巴友誼 中國介選才是麻煩製造者」記者會，民進黨團立法院黨團幹事長劉世芳表示，賴清德在紐約市拜訪，中國動用僑民抗議叫囂，但當地媒體問抗議者抗議誰卻講不出來，加上台商協會發聲明譴責，皆顯示中國介選愈來愈嚴重。

民進黨團立法院黨團書記長莊瑞雄說，賴出訪到巴拉圭，中國持續叫囂，對台灣極為不友善，賴接受專訪時稱說「和平是目的、民主是指南針」，談到台灣未來方向、經濟面和青年議題，而賴清德投書的「四大支柱」與總統蔡英文的「四個堅持」為一脈相傳，兩人方向一致，強健民主夥伴關係，維持兩岸現狀。

莊瑞雄表示，中國無所不用其極，透過台企聯、中國各地台商組織發表聲明，但這些用詞都耳熟能詳，陸委會也講得很清楚，這都是國台辦操作、代筆，但倒也不會去譴責中國台商組織，因為這叫「人在屋簷下」，這些台商哪有可能寫出國家元首出訪是竄訪、以美謀獨，這些字眼常見於中國外交部、國台辦操作。

莊瑞雄說，中國干預台灣的大選脈絡非常清楚，總統府8月2日說明賴要出訪，中國立即在8月4日開記者會譴責，同月11日又發布東海軍事演習，中國透過「共機共艦擾台軍演、禁止農漁產品輸出、統派團體干擾選舉、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、中國外交系統公然打壓、台辦操作台商抗議」等七步驟干預台灣大選。

莊瑞雄說，蔡政府在兩岸關係、國際外交地位提升一連串的延伸都符合國家利益，呼籲中國介選動作可以休止，台灣民眾都很清楚老共在玩什麼把戲。