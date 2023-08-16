身為搶救受虐兒婦關懷協會顧問的林博，有感於育幼院孩子的需要，召集了來台定居的香港高知識份子，一同為孩子提供服務。（林博提供／林周義台北傳真）

近年越來越多香港人旅居台灣，其中不乏已退休的高知識份子，為回饋台灣社會，他們投身公益活動，成為台灣孩子們的重要他人。在桃園的大園區的某家育幼院，就有4名熱心香港知識份子，每周空出時間免費教孩子學英文、數學、劇場表演，亦有醫師帶孩子們進行電影賞析，透過影片教導孩子課堂上學不到的知識。

數年前，育幼院一名注意力不足過動症（ADHD）的孩子來到聯新國際醫院精神科主治醫師林博診間。因孩子情緒不穩、具有攻擊行為，造成育幼院工作人員大量耗能，林博為孩子治療之際，也對工作人員提供支持，就此催生了「搶救受虐兒婦關懷協會」的「桃花源計畫」。身為搶救受虐兒婦關懷協會顧問的他，有感於育幼院孩子的需要，召集了來台定居的香港高知識份子，一同為孩子提供服務。

「育幼院的孩子大部分的家庭都沒有功能，父母吸毒、坐牢，孩子在外流浪，才被社會局安置」。林博指出，這些孩子從過去的家長身上學到很多不好的生活習慣，需要更多元的角色認同，讓他們看到大人並不是只有吸毒、做違法的事情，也可以成為優秀的樣子。

參與「桃花源計畫」的4名港人，都來自不同領域，分別負責數學、英文、劇場表演的教學，及電影賞析。除了上課，專家們也會依孩子的心理需求，及時介入處理。近期育幼院孩子因流浪狗Euro的死亡，20多名孩子集體陷入低潮，林博也與香港生死教育學會委員廖綺華共同開會，討論幫助孩子的解方。

林博分析，育幼院的孩子之所以出現情緒反應，甚至有人因此失眠，原因在於「移情作用」，當一個人能夠從自己的經歷中找到共鳴點，並且能夠將自己置身於對方的處境中，就可能產生這樣的情境。對這些孩子而言，流浪狗與自身的處境相似，許多孩子都曾遭受父母遺棄，成長過程也在流浪，遭受過同儕霸凌。一般人會認為狗狗死亡只是小事，但對他們而言，卻需要專業的處理，不能置之不理。

經過討論，育幼機構專業人員和「桃花源計畫」團隊決定讓孩子們參與Euro的火化儀式，讓孩子們陪狗狗走完最後一程，也開了兩次關於生命議題的課程，讓孩子們畫下於狗狗的美好回憶，孩子們的情緒也在這過程中得到宣洩。如今的他們，已能恢復正常上課。

育幼院主任朱嘉敏表示，「桃花源計畫」的專家們都是免費提供幫助，給了育幼院非常大的支持。曾有孩子體驗過被拋棄的經驗，難以與他人建立關係，也不願意接受心理諮商，但在專家介入後，願意敞開心房。專家們願意付出時間陪伴孩子，讓孩子在困境中能找到人幫助，對他們而言就已經很足夠。