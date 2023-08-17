路透社引述華盛頓郵報今天的報導指出，華郵今天在X平台執行測試時發現，用戶點擊某些特定網站連結時，要等約5秒才會開始載入（load）頁面。路透社自行執行測試時也看到類似的延遲現象。

到了今天下午，X似乎排除了上述現象。路透社聯絡X尋求置評時，X證實延遲問題已經解決，但並未進一步說明。

X改名之前稱為推特（Twitter），去年10月被億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購。馬斯克同時是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）創辦人，他不僅曾發文嗆對他旗下事業寫過批判性報導的媒體和記者，也曾禁止用戶在個人檔案欄內張貼其他平台的連結。

路透社無法釐清X開始對特定網站實施延遲載入的確切時間點。

但科技論壇「駭客新聞」（Hacker News）一名用戶今天稍早貼文指出，X是本月4日開始延後載入紐約時報的網頁。當天，馬斯克曾批評紐時一篇有關南非的新聞，並指控紐時支持種族滅絕的呼聲。路透社無法查核這兩件事有任何關聯。

紐時發言人告訴路透社，X尚未向他們解釋為何出現載入慢5秒的現象，「此一應用軟體連結開啟速度為何會放慢，我們雖不清楚，但對任何新聞機構因不明原因遭鎖定並施壓感到關切」。

針對此事，路透社發言人說：「我們已注意到華郵一篇有關X平台上路透社報導連結開啟速度變慢的新聞，我們正在調查此事。」

X平台競爭對手、董事會成員包含推特共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）的「藍天」（Bluesky），並未回覆置評請求。

臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta，也未立即置評。