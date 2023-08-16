台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵英特爾、三星來勢洶洶，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）再次針對晶片法案發表看法，他認為英特爾應該比台積電、三星拿到更多的補貼，因為英特爾所有的研發工作都是在美國完成的。

Tom's Hardware報導，季辛格7月出席阿斯本安全論壇時，就美中貿易限制與晶片法案補助進行討論，他先提到大陸市場佔英特爾營收25至30%，如果出口管制措施持續削弱這部分的收入，對美國不是一件好事。

季辛格也呼籲美國政府應該重新檢討貿易限制措施，目前的手段太超過且缺乏針對性，「如今，實體名單上有超過千家企業，許多與國家安全無關，也與大陸安全議題無關。」

話鋒一轉，季辛格認為英特爾應該要獲得520億美元的晶片法案中的大部分資源，「美國是應該慶祝台積電和三星在美國投資建設，但他們的營運與英特爾存在明顯的差異，我們所有重要的研發都是在這裡完成的，而他們的大部分都是在海外完成，我們應該要拿到更多。」

事實上，這並不是季辛格第一次對台積電、三星開砲，2021年底就曾在公開演講時表示，台灣不是一個穩定的地方，呼籲美國政府應該多多投資當地廠商，而不是台積電或三星等亞洲廠商。