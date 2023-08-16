鳳凰新聞16日報導，第十一屆莫斯科國際安全會議8月15日召開，中國國務委員兼國防部長李尚福出席並作大會發言。李尚福在會中強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖「以台制華」必將以失敗告終。同場俄羅斯外長拉夫羅夫也說，西方在台灣問題上的立場是極端虛偽，西方既堅持一個中國原則，又嚴格要求每個人都不能違反現狀，但實際看到，現狀意味著西方把台灣當成獨立國家，意味著可以向台灣輸送現代武器。

李尚福稱，全球安全倡議承載著對世界和平的嚮往，對和睦共處的期盼，對共同發展的追求。中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。

李尚福說，中國軍隊是維護世界和平的堅定力量。中方願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出新的更大貢獻。

李尚福指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖「以台制華」必將以失敗告終。

據塔斯社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫在會議上也表示，西方國家在台灣問題上的立場，包括現代化軍事硬體供應和加強台灣軍事實力，是在宣稱致力於維護一個中國原則背景下，又一個極端虛偽的例子。

「西方在台灣問題上的立場就是一個極端虛偽的例子」，拉夫羅夫說，「它們不知羞恥地誓言要堅持一個中國原則，同時又嚴格要求每個人都不能違反現狀」，「我們從實際中可以看到，現狀意味著（它們）把台灣當成『一個獨立國家』，意味著（它們）可以向台灣輸送現代武器。」

會議期間，李尚福還與俄國防部長紹蕭伊古舉行會談，就兩國兩軍關係、兩軍合作問題交換意見，還與伊朗、沙烏地、哈薩克、越南等國防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見。