8月中旬以來，中國大陸鐵路暑運迎來返程客流高峰，8月12日發送旅客1532.6萬人次，創暑運單日旅客發送量歷史新高。7月1日開始至8月15日，中國鐵路暑運已累計發送旅客6.14億人次。

中國國鐵集團客運部負責人介紹，8月中旬以來，隨著旅遊客流持續走高，鐵路旅客出行需求十分旺盛。鐵路部門在確保汛期旅客列車安全的前提下，積極適應市場需求，發揮高鐵成網運營優勢，統籌運用新線路新裝備等運力資源，精心制定列車開行方案，提升客運服務品質，確保旅客平安有序出行。

國鐵擴大旅客運輸能力。日均開行旅客列車達10578列，較2019年同期增長18.9％。根據12306客票預售和候補購票大數據動態分析，靈活增開旅客列車，組織動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂，在部分旅遊城市間開行夜間高鐵，最大限度提升客運能力，有效增加熱門地區和方向運力供給，持續開好公益性慢火車，努力滿足民眾出行需求。