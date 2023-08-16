女星Lulu（黃路梓茵）15日在臉書發文透露，開計程車的爸爸早上載客時，從台中神岡到台北林口，按錶車資為3600元，但女乘客聲稱下車拿錢後就不見蹤影，之後警方找到該名乘客，對方到案辯稱「就是沒錢搭車」，事件曝光後，引發外界關心，其中一名網友質疑Lulu明明賺很多，為何不回饋社會，去計較這點車費；對此， Lulu回應了。

Lulu昨（15）日的貼文中有一名網友留言質疑她「你不是已經賺很多錢了嗎？間接幫助社會有困難的人為何要計較？誰拿錢供你的，要不要社會大眾都po出來？不懂你收入還跟民眾計較這樣對嗎？」

對此，Lulu親上火線回應：「你這是什麼奇怪的邏輯，今天是乘客不尊重司機在先，不論金額、不論我是誰，就算金額只有$300也要討回來吧」，她也強調，那是爸爸的工作，每個行樣都需要受到尊重，且「是乘客詐騙，不是我們計較」，最後更喊話該網友「明辨是非」。

Lulu遭酸民嗆「賺那麼多還計較車費」。（圖／翻攝自Lulu臉書）

不過，對方似乎不買單再嗆：「你批社會那麼多，一個人批你一點你唉唉叫，好笑，取之社會回饋社會，怎麼來怎麼去，憲哥會這樣嗎？他沒教妳嗎」而其他人見狀前來聲援Lulu，下方吵成一片。