王大陸出席電影《孤注一擲》的映後座談活動。（王大陸工作室提供）

電影《孤注一擲》在大陸已賣破20億人民幣（約88億台幣），目前仍排行冠軍。片中特別演出的王大陸在網路上也頗受關注討論，今年正值他出道15周年，他放話想和台灣眾多厲害的導演們合作，以往演過青春愛情、動作、古裝和奇幻，現在的目標要嘗試更立體、更強烈的角色，「能讓觀眾牽動情緒，跟著角色沉浸故事之中。」

自電影《一吻定情》之後，王大陸有近4年沒有台灣電影跟大家見面，他說：「很多台灣導演我都很想合作，近幾年都在找適合我自己的電影和機會，現在有很多很厲害的導演，比如殷振豪導演，之前我們一起合作了MV，希望有機會跟他合作一部長片。最近看到《不良執念清除師》，很喜歡林冠慧導演喜劇節奏的控制和講故事的方式。現在優秀導演很多，有機會當然都想跟他們進一步合作。」

電影《孤注一擲》因揭露境外產業化經營的詐騙工廠無良運作，正是多數人無論透過網路或電信經常遭遇的現象，深具共鳴而引起回響。王大陸說：「看到愈來愈多人關注我們的電影，有一種很久都沒有過的興奮與感動。」他在片中雖只特別演出受騙賭徒一角，但因糾纏於親情與現實，甚至大膽跳樓，網路有不少特別的關注討論。

王大陸語重心長說：「我也曾經見過沉迷賭博的人，他們的顛狂是可以喪失作為人該有的理智，所以你們會看到顧天之成為無數賭徒的縮影，一旦沾染上這些，傷害的遠遠不止自己，還有身邊所有真心愛你的人。」至於真實生活中，自己有受騙過嗎？他說：「我其實還好，可能我本身沒有太常去接觸投資的內容。」他透露被騙經驗大概是在玩手機遊戲時出現抽獎選項的當下。