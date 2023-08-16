立委陳椒華上月揭露前民進黨中執委郭再欽原擔任負責人之華盛貿易公司標租到國有地學甲興業段64、65及51-3土地，恐遭不法掩埋廢棄物，她今召開記者會質疑台南市政府環保局、國產署明顯護航，國產署稱台南市環保局已有調查，並無掩埋，但台南環保局至今沒有提出採樣地點、深度及檢測等資料，難道有受到特別指示？

陳椒華指出，郭再欽多年來占用國有地學甲興業段51-2號土地970平方公尺，於2020年10月又向國產署標租學甲興業段51-3、64和65三筆地號共10976平方公尺土地，超過3000坪，租期長達20年，國產署每年只收租金50萬8668元，這些土地原大部分面積為水塘，有滯洪功能。

陳椒華質疑，一家做蒜頭加工的貿易公司租水塘地要做什麼？且在未經國產署同意的情況下，擅自將承租的國有地上大面積滯洪蓄水池以不明物質填埋，質疑是故意標租滯洪水塘地拿來當掩埋場。

陳椒華強調，由於郭再欽已是在學甲多處農地及工業區填埋爐碴的慣犯，合理懷疑郭再欽以標租國有地為名，實際是利用大小二個水塘的凹洞來填埋無法去化的廢棄物，要求開挖調查是否不法掩埋。

陳椒華質疑，她7月7日開記者會指控郭再欽再度侵占國有地且涉嫌填埋爐碴，台南市環保局竟一反常態，火速於7月14日前往涉案地點開挖，「對郭再欽服務周到，馬上幫郭再欽證明沒有埋廢棄物」，但開挖位置、深度等資訊不明，且在採樣檢驗結果未出爐前，即對外宣稱未見掩埋廢棄物，其心可議。

陳批評，去年與環團揭露台南有十處魚塭遭填埋廢棄物，卻未見環保局前往開挖確認，環保局裝睡不去調查，難道是台南市長黃偉哲指示環保局對郭再欽涉及的案子要特別處理？特別動用環保局的公權力「認證」本案並無不法？藉由市府發新聞稿幫郭再欽洗白？

此外，陳椒華指出，華盛公司還在未取得國產署同意下，逕自向台南市工務局申請興建三層樓廠房，並於2022年10月取得建照，台南市工務局竟罔顧「台南市建築管理自治條例」第11條申請建造執照應檢附土地使用同意書之規定，逕予核發建照給華盛公司，而國產署竟也不追究華盛公司私自填土及申請建照之不當作為，還在今年7月1日補發國有土地使用權同意書給華盛公司，這不是圖利？什麼才叫圖利？

陳椒華批評台南市政府環保局、國產署明顯護航，要求台南市政府撤銷華盛的建照，並追究相關人員失職之責，並請政風調查是否有貪瀆之情事。她也要求市府提供華盛的地質鑽探報告書等申請資料，釐清填土等爭議，否則將請廉政署及檢調介入。

陳椒華表示，南市府縱容郭再欽填平近一公頃的天然蓄水池，低價標租國有地、填埋不明物質，毀掉天然滯洪池，再「爭取」3.3億元公帑要新建1座抽水站及1.9萬立方公尺調節池，非常諷刺，前瞻計畫這樣用的嗎？根本是假建設之名、挖東牆補西牆式的治水，是慷公帑之慨、圖利郭再欽等特定人士的五鬼搬運大法。