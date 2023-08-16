「第58屆金鐘獎」將於10月14日舉辦「廣播金鐘頒獎典禮」，10月20日「節目類頒獎典禮」，10月21日則是「戲劇類頒獎典禮」，三場典禮盛事都將在國父紀念館舉辦。今（16日）公布星光大道主持陣容，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與巴鈺負責，「戲劇類頒獎典禮」則為蔡昌憲與楊小黎。

今年「節目類頒獎典禮」及「戲劇類頒獎典禮」的星光大道，也將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，提高星光大道的熱鬧與可看性，更展現出58金鐘獎的創新改變。

面對「第58屆金鐘獎」星光大道首度雙現場的創新改變，主持人將輪流於兩個現場主持，黃豪平及巴鈺一聽到「雙現場」的第一個反應就是：「開玩笑嗎？壓力超大吧！」黃豪平認為這是台灣從來沒有嘗試過的紅毯氛圍，對於參與者跟主持人來說絕對都是全新的挑戰，不知道到時候會不會很有壓力，但絕對讓他接下來的準備過程會更有動力。

而巴鈺從去年的後台得獎感言區主持人一躍成為星光主持人之一，笑說剛得知時，自己當機了十幾秒，「但想到搭檔是前輩豪平的時候，就好像吃了定心丸，覺得在他身邊一定穩，沒想到接下工作後才知道分兩現場，這次豪平不在身邊⋯⋯，這就是我的心情。」

由於沒有看讀稿機的機會，事前功課必須做得更紮實，絕對考驗體力、耐力與機動性，畢竟兩人要不斷交換位置、還要切換情緒，希望能在紅毯上賓主盡歡。黃豪平則回說：「我永遠都不會忘記在第一次開會時，巴鈺聽到『我們全程都不會碰頭喔』的時候，她雙眼震驚無神的模樣。」

為了這次星光的改變，黃豪平去看國外這種以派對形式進行訪問的片段並表示光是我們做這樣的準備可能不夠，也許真正需要的挑戰是如何讓來賓們都放下心防，反而覺得有框架可能會對主持有過於強勢的主導。而巴鈺也事前看過奧斯卡、艾美獎、葛萊美的星光大道，認為主持人就是穿針引線，並不需要去「挖」受訪者的資訊、或是問一題答一題。而黃豪平自認超級不會在Party找人聊天，因為他是那種晚上不去夜店不去酒吧的人，所以要理解這個隨性氛圍，看起來很不按牌理出牌的巴鈺可能更適合，所以他只求不說錯話，並已訂了機票，九月就要飛日本充電幾天，不然一直忙感覺很難在紅毯上呈現放鬆的感覺。

蔡昌憲與楊小黎擔任「戲劇類頒獎典禮」金鐘紅毯主持人，同樣反應是「說不緊張是騙人的。」因為這次是蔡昌憲第一次主持金鐘獎星光大道，對他來說這個任務本身壓力就很大，笑稱有「紅毯學姐」楊小黎可以依靠，所以對於雙現場的任務沒有太多擔心，反而有股新的能量，更有衝勁，很期待今年共同完成這個有趣的任務，他舉例主持紅毯就像在打魔王等級的怪，等級不夠越級挑戰，可能很快就掛了，現在他正在努力升等，加上又有這麼會打怪的楊小黎提供火力，一定可以順利完成。而楊小黎覺得原本訪問都在同一區，主持人可以互相拋接球，可能一個眼神、一個動作、一個默契，就可以互相cover，但現在就要靠工作團隊了，笑說以前廣告破口還可以稍微喝口水、喘個氣，但這次可能是要在紅毯的兩端，光想到要跑來跑去的樣子就覺得非常刺激。而楊小黎這次跟蔡昌憲合作就覺得他是非常有親和力的人，非常適合被擺在「趴踢區」跟大家互動，「因為他親和又很可愛，所以大家應該都不會拒絕跟他聊天吧。」