丁噹11月4日將在北流舉辦《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹時常透過雲端與歌迷同樂，15日晚上再度直播唱給各城市歌迷聽，與萬名歌迷開啟最大KTV包廂，丁噹也宣布好消息，將於11月4日舉辦《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，這也是她相隔7年多在台灣舉辦大型演唱會。

直播一開場，丁噹特別選唱經典歌曲〈親人〉，她表示夜遊一定會去KTV，所以直接開起空中KTV，並選唱〈親人〉送給待她如親人的歌迷。雖然小巨蛋因為檔期關係，這次選在台北流行音樂中心開唱，她說：「雖然這次不在小巨蛋，但我們拚加場，我們先把北流當KTV。」她也一一滿足歌迷心願，選唱歌迷最愛〈我愛他〉、〈很愛過〉、點擊破億金曲〈手掌心〉。

知道丁噹開唱的好消息，師兄五月天阿信、師弟鼓鼓呂思緯都上線為丁噹加油打氣，丁噹直呼：「有點在作夢，沒想到跟信哥連線上！」阿信隨即「質問」丁噹，他說：「以前我們小時候有一位大家叫八點檔女王金佩珊，丁噹就是這時代的金佩珊，〈手掌心〉犯了嚴重錯誤，功高震主，大家是不是不記得《蘭陵王》的片頭曲是〈入陣曲〉。」自嘲〈入陣曲〉點擊率之低，〈手掌心〉是破億，「要求」以後演唱會丁噹不能唱〈手掌心〉，〈手掌心〉由五月天唱。聽到此話，丁噹立馬向阿信提出邀約：「我們很久沒合作，信哥你來我演唱會，我再去你演唱會，我們再去夜遊。」

阿信還說近來看到泰勒絲（Taylor Swift）大方和工作人員分紅的新聞馬上聯想到丁噹，因為每次慈善捐款和尾牙抽獎時，她都大方贈給，透露了丁噹「人美心也美」不為人知的一面，稱她為「南港泰勒絲」。

丁噹也分享她的夜遊經驗，平常早睡早起的她，自揭今年5月和朋友去擎天崗看螢火蟲，網友頻追問是跟男的女的，丁噹笑而不答，留給大家無限想像。丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，2023.11.4 （六）19：00台北流行音樂中心8.26（六） 12：00拓元售票開賣。