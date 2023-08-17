報告顯示，隨著勒索軟體與威脅技術持續進化，駭客正改變過往亂槍打鳥的隨機入侵手法，轉而發動更具殺傷力的針對性攻擊，以追求投資報酬率與經濟利益的極大化。

Fortinet台灣區總經理吳章銘透過新聞稿說，隨著駭客不斷精進攻擊手法、調整進攻策略，發展效益更高的獲利模式，台灣企業面臨的資安挑戰日益嚴峻，不論是攻擊數量或影響程度更甚以往。

面對來勢洶洶的針對性攻擊，吳章銘建議台灣企業部署由人工智慧（AI）驅動的資安解決方案，同時採用高度整合且自動化的智慧平台，讓資安團隊得以即時掌握攻擊樣態、偵測駭客攻擊。

台灣為全球供應鏈關鍵據點，近年來躍升駭客威脅的重點攻防熱區。Fortinet數據顯示，2023年上半年亞太地區共偵測到4120億次惡意威脅，其中台灣占比55%、數量高達2248億次，相當於每秒有近1.5萬次攻擊發生，居亞太之冠。

此外，與2022年同期相比，2023年上半年Fortinet在台灣偵測到的威脅數量大增81.6%，駭客最常使用的威脅手法包含分散式阻斷服務（DDoS）攻擊、濫用雙倍脈衝星（Double Pulsar）程式漏洞等。

Fortinet報告也提到，2023年上半年在台灣偵測到的勒索軟體數量，與2022年同期相比大減93.4%；全球勒索軟體的統計數量相較5年前下降近1成。

儘管如此，Fortinet仍提醒台灣企業不能掉以輕心，因為這代表駭客組織在威脅技術持續進化下，已逐漸捨棄過往「亂槍打鳥」的隨機入侵手法，轉而發動更具殺傷力的針對性攻擊來提升投資報酬率，以尋求經濟利益的最大化。