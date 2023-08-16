源自雋永傳統的日常經典UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬聯名系列將在25日登場。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

GU APP「StyleHint」教大家適合開學穿搭的輕鬆法則，版型時髦外也具備機能性。（GU提供／朱世凱台北傳真）

夏末初秋之際，意味開學季腳步近了，此時不少人正打算添新衣展現新樣貌。快時尚品牌近期先後推出秋季新裝，除了有聯名款系列融入學院風、工裝風等時下最夯流行，亦有多種單品、配件優惠，更換行頭也能減少些支出。

美式休閒服裝品牌Gap今年秋天推出全新進化的三大系列早秋服飾，其中包含「Modern Preppy潮流學院風」利用寬鬆落肩版型釋放隨性潮酷風範，並透過深綠、海軍藍、卡其等復古學院氣息色系撞色拼接，跳躍出青春活力，另外更將Gap經典Logo轉化為環狀字樣、大寫G等類校徽設計，打造出針織背心、開領針織衫、Polo領上衣、棒球外套、百褶裙等多款經典學院風單品。

另Gap也攜手女裝品牌LoveShackFancy推聯名系列，共推出28款單品，包含牛仔褲、牛仔外套、半身裙、連身裙、帽T、帆布托特包等，復古的印花元素和獨樹一格的中性色調，與Gap的經典牛仔和品牌Logo和諧融合，帶來獨特的夢幻體驗和懷舊美感。全系列提供成人與兒童款式，七夕情人節可與心愛的另一半搭配浪漫情侶裝，同款設計也為家庭成員帶來更多溫馨浪漫的親子穿搭選擇。

UNIQLO則宣布將於25日推出UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE 2023 秋冬聯名系列。本季新品靈感取自於「民族傳說（Folklore）」，將功能與悠久傳統相結合，聚焦於法式經典風情，通過自然質地材質、絢爛秋意配色、考究精美細節，將法式經典優雅與舒適實用穿著融合，打造出柔和輪廓和溫暖古典的全新系列。以早秋衣櫃必備「質感襯衫、工裝丹寧、復古正裝、溫暖針織」四大款式及優雅配件，達到展現美麗自我的經典服飾願景。

其中「女裝INES DE LA FRESSANGE 棉質透膚襯衫」與「女裝INES DE LA FRESSANGE 棉質透膚格紋襯衫」延續時下流行的透膚感並採用100％棉質素材製成，從夏到秋都能穿得時髦又舒適；復古正裝玩轉於休閒與正式風格，秋冬新系列運用「毛呢」與「燈芯絨」兩種材質打造古著感與文化美學兼具的正裝單品，「女裝INES DE LA FRESSANGE 毛呢外套」，於正統款式間增添休閒感變化，搭配上「女裝 INES DE LA FRESSANGE 毛呢打褶寬褲」適度的寬版設計，輕鬆打造休閒氣息。

對於穿搭感到困惑的消費者，不妨試試GU穿搭靈感APP「StyleHint」，找尋更多時尚愛好者的搭配創意。「StyleHint」匯聚各方穿搭高手的穿搭照片，不僅可以參考GU及UNIQLO店員的穿搭之外，更有許多全球潮人分享自己如何運用GU與UNIQLO的時尚單品搭配出獨特個人風格；瀏覽時還能直接連結到商品頁面，看到喜歡的單品馬上下單，購買心儀單品更加方便。

看好七夕情人節就要來了，GU時尚顧問推薦情侶們以近期十分流行的工作褲進行搭配。男生可以選擇「男裝超寬版工作褲」，多口袋設計能裝下出門必備的手機、錢包，而褲管可調式的縮口設計可以創造出更多的穿搭風格；女生則可以穿上人氣熱賣的「女裝降落傘工作褲」，舒適寬鬆的版型，搭配短版上衣就能馬上展現俐落個性的風格。情侶們只要通過相似色系的工裝風搭配，就能展現不一樣的時尚CP穿搭。

另為了開學季做全面準備，「童裝棉質口袋T恤」於GU會員週推出限定優惠價190元，「女童針織細肩帶上衣組」（GU會員週限定優惠價$490元）為基本的素面T恤及充滿可愛條紋針織短背心的組合，可變化出不同的搭配方式；再搭配「童裝超彈性牛仔緊身褲」（GU會員週限定優惠價$390元），讓寶貝們在新學期也能開心活動。