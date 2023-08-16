Sandy（吳姍儒）15日迎接33歲生日，老公王先生為了替嬌妻生日，特別寫了一封信，誠懇拜託某棟老宅的主人，開放讓他們慶生，Sandy直呼：「我沒想到他會用這樣的方式替我慶祝」，而她除了驚喜，還有更多的感動，更大方示愛：「感動於用心思量規劃的王先生」。

Sandy昨（15日）在家人和好友陪伴下迎接33歲生日，她在IG感性寫下：「挺好的，因為很真實真心也很令人印象深刻。再見老宅、再見三十二歲、再見我那開了又謝謝了再開的青春自由。」同時，Sandy也透露，慶生場地是老公事前特別寫了一封信，誠懇拜託某棟老宅的主人，開放讓他們用餐慶生，她感動說：「我沒想到他會用這樣的方式替我慶祝，但除了驚喜，我更多的情緒是感動。我感動於自己的生命被歡慶的時光，更感動於用心思量規劃的王先生。非常感謝，感謝非常。」

Sandy有感而發說，32到33歲這一年、是最勇敢的一年，「我很感謝32的我，如此勇猛地靠著一身傻膽就一愣一愣地成為了母親，也很感謝這期間讓我感受深深被愛的人們。」Sandy表示，她唯一要做的就是不斷地穩定自己，「好讓箭發射之後能有一條筆直而光明的路。嗯，成為穩定的弓是我今年的目標。」

照片中，Sandy紮起馬尾辮、戴棒球帽俏麗現身，二妹Vivian夫妻、好友陶嫚曼等人都有出席這場生日會，最吸睛的莫過於，老公從背後環抱Sandy，她還幸福地手比愛心，畫面發滿滿粉紅泡泡。