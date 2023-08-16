國民黨台北市議員應曉薇16日上午舉行記者會，質疑台大動物醫院一名王姓獸醫師疑似「醫死毛小孩」。飼主張小姐控訴，日前帶著自己的愛犬到台大動物醫院抽血檢查，沒想到卻因此休克不治。事後發現該名王姓獸醫師當下並未告知要麻醉，也未提供麻醉同意書給飼主簽署，卻自行對狗狗氣體麻醉導致休克不治。應曉薇也痛批，該名獸醫師明顯疏失，不過卻無法可管。

飼主張小姐在記者會中表示，自己於7月24日帶著愛犬博美「Micky」到台大動物醫院看「行為門診」，王姓獸醫師師則表示會對Micky抽血，且會讓狗狗「舒服、乖乖的」，沒想到過沒多久，Micky就出現休克的症狀，即使緊急搶救後仍不治。

張小姐質疑，事後發現是王姓獸醫師在未經同意，且未讓飼主千樹麻醉同意書的情況下，私自對Micky採取氣體麻醉。「事發到現在，王姓獸醫師跟台大動物醫院完全沒有任何慰問，我真的很想知道Micky在診療間到底發生什麼事情？」張小姐說，至今台大動物醫院方面不願提供監視器與病例，只希望王姓獸醫師可以出面交代說明清楚。

應曉薇也揭露，有網友在臉書上留言，直言「這個醫生對要抽血的毛小孩，每個都丟到箱子裡面吸麻醉氣體吸到倒，沒死的真的運氣都很好。」應曉薇說，也有院方人士爆料，王姓獸醫師在發現Micky休克時，第一時間不是廣播急救，而是「罵學生」跟壓狗狗人中看能不能醒來，最後還是實習生覺得不對勁，去請其他住院醫師幫忙才廣播喊急救。

該名院方人事也爆料，當大家很努力在急救的時候，王姓獸醫師只是在一旁喝水休息，還三不五時跑來說風涼話，「最後急救失敗，還說『好像有點愧疚，不然急救費用多少我來出，可不可以幫我用教學價開帳才能打折？』」

應曉薇怒批，王姓獸醫師已是明顯的醫療疏失，但按照現今動保法、獸醫師法卻「無法可管」，且法律上寵物仍屬於「物品」，竟只能依照毀損罪提告，飼主的權益根本無法受到完整保障，因此也呼籲北市動保處以及中央政府應該予以修法，以免毛小孩再度受害。

北市動保處長陳英豪表示，此案重點應該是醫生有無簽署同意書部分，但依獸醫師法是沒有規範獸醫師執行要簽署同意書。陳英豪說，動保處有提供獸醫師公會簽署同意書範本，並建議執行手術麻醉前應讓飼主簽屬，但也希望中央修法，盼填補這部份的需求。

台大動物醫院則於日前發表聲明，表示王姓獸醫師因個人行政疏失，針對此非故意疏失，王獸醫師除當日於診間及次日協調會時，多次親自向飼主表示歉意外，在此再次表示歉意。台大強調，此案後續若經由行政或法律程序判定，屬醫院或王獸醫師之失誤，會尊重判定結果並承擔應負責任。