9歲小男童被媽媽帶來兒科門診就診，表示小朋友一直以來早起都會打噴嚏，鼻子常像水龍頭一樣流鼻水流不停，有時也會鼻塞打呼，時常會有咳嗽清喉嚨的表現，經檢查發現是過敏性鼻炎，在藥物治療下與衛教指導日常生活保養後，小朋友過敏的症狀改善許多。

台北榮總新竹分院兒科與過敏免疫風溼科醫師郭秉洋表示，過敏性鼻炎在台灣是很常見的疾病，從小朋友到大人都可能受到影響。患者常有的症狀是：鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢、眼睛癢，喉嚨常覺得有痰，會常咳嗽清喉嚨，也常被誤以為是感冒。

另外，因為鼻子過敏的關係，患者睡眠品質常受到影響，會有夜咳、打呼等等症狀，也時常覺得頭暈頭痛。郭秉洋表示，有過敏性鼻炎的患者，也常見到有黑眼圈，常常揉眼睛鼻子也會讓該處的皮膚有細紋。

過敏性鼻炎患者的症狀時好時壞，時常在季節變化的時候、空氣汙染嚴重時、或吸到花粉、塵蟎等等過敏原時，症狀加重。郭秉洋表示，鼻子過敏的患者，也時常合併有氣喘、異位性皮膚炎的問題，在感冒的時候也比較會併發有鼻竇炎。

過敏性鼻炎的日常生活保養也很重要，郭秉洋表示，定期打掃居住環境、使用吸塵器清除灰塵，可搭配空氣清淨機清除過敏原。如果居家較潮溼，也可以開除溼機維持在55-65％的溼度。家裡也減少放置地毯、絨毛玩具等等容易積聚塵蟎的物品。有些患者吸到香水味、浴廁清潔劑等等有刺激性味道的東西也會誘發症狀，也盡量避免。另外，維持規律的作息與充足的睡眠，適度的運動與健康的飲食，也可以有效減少過敏症狀的出現。

郭秉洋建議有過敏症狀的患者，可以至醫院就診，抽血檢查過敏原，搭配使用抗過敏的藥物可以大大的改善這些擾人的過敏症狀。