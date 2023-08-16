私密處出現分泌物屬正常生理現象，但有哪些情況需要警覺？婦產科醫師張瑜芹表示，若分泌物外觀呈黃綠色、黃白色及灰白色時，要特別注意可能是陰道感染或是其它婦科疾病所造成。其中，她提到，若陰道分泌物為黃白色，且伴隨不正常血絲，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，應盡快就醫檢查。

張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，通常分泌物的顏色、氣味、質地改變，都是陰道感染或是其它婦科疾病的警訊，她並列出以下3種情況，讓患者在看診前能更了解自身狀況：

1、滴蟲性陰道炎：分泌物呈黃綠色，有霉味或腥臭味，質地為泡沫狀或不黏稠的稀水狀，症狀包括搔癢、陰道口灼熱感，時常合併尿道炎，造成頻尿與排尿困難；性交與小便時，也可能有灼熱感。通常是因性行為所致，因此建議伴侶也要一同檢查治療，避免反覆傳染。

2、黴菌性陰道炎：分泌物呈黃白色，不一定有味道，質地為豆腐渣或乳酪狀，通常較黏稠，常見症狀包含，會感到陰部搔癢難耐，有些人可能會紅腫破皮，伴隨刺痛灼熱感；性交及排尿時也可能會有疼痛感。通常是陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、念珠菌孳生。

3、細菌性陰道炎：分泌物呈灰白色，有魚腥味，質地為稀水狀，症狀包括分泌物明顯增加、陰部搔癢刺痛；性交或排尿時也可能感到疼痛。常見原因是陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、厭氧菌孳生。

張瑜芹指出，經前分泌物會較平常多一些是正常的，但值得注意的是，當陰道分泌物不是因月經而增多，且呈黃白色，並伴隨不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，要盡快前往婦產科檢查。