中國大陸7月份的經濟活動數據，包括零售、工業產出和投資均未能達到預期，加劇各界對更深層次、更持久的經濟增長放緩的擔憂。美國之音引述經濟學家預測，如果沒有更多的財政刺激措施，中國可能難以實現今年約5％的增長目標。

中國經濟增長的衰退以前曾被錯誤地預測過。這次有何不同？

報導稱，自第二季初期以來，經濟活動數據一直低於預期，經濟疲軟引發了對中國經濟接近臨界點的擔憂。這不是第一次了。在2008至09年全球金融危機和2015年資本外流恐慌期間，對經濟增長的警鐘就曾響起。中國從那些震撼性基礎設施投資和鼓勵房地產市場投機等措施中脫穎而出。

但基礎設施升級造成了過多的債務，房地產泡沫已經破裂，給金融穩定帶來了風險。鑒於中國在基礎設施和房地產方面由債務推動的投資已經達到頂峰，而且隨著出口與全球經濟同步放緩，中國只有另一個需求來源能夠期待：家庭消費。

報導稱，從這個意義上說，這次的放緩是有所不同的。中國能否反彈，很大程度上取決於它能否說服家庭增加支出而減少儲蓄，以及他們這樣做的程度是否能令消費者的需求彌補經濟其他環節的疲軟。

為什麼經濟學家關注家庭需求？

報導稱，與西方的消費者不同，在新冠疫情大流行期間，中國人在很大程度上只能自主沈浮，一些經濟學家所預計的中國在重新開放後報復性消費狂潮從就沒有出現。但是，即使在新冠疫情之前，中國的家庭消費佔國內生產總值（GDP）的百分比也是世界上最低的，經濟學家認為，這是過於依賴債務驅動的投資經濟中，一個關鍵結構性的失衡。

報導稱，經濟學家將國內需求疲軟歸咎於私營部門投資意願低迷，以及中國在7月份後陷入了通貨緊縮。如果這種情況持續下去，通貨緊縮可能會加劇經濟放緩並加深債務問題。而大陸消費和投資之間的不平衡，比日本在1990年代進入停滯的「失去的十年」之前更為嚴重。

經濟放緩會有多糟糕？

7月份的經濟活動數據促使一些經濟學家指出，如果沒有更多的財政刺激措施，中國可能難以實現今年約5％的增長目標。這仍然比許多其他主要經濟體的增長要高得多，但對於一個每年投資大約其國內生產總值的40％的國家來說--大約是美國投資的2倍--這仍然是一個令人失望的結果。

鑒於地方債務水平居高不下，中國對大規模財政刺激的興趣也存在不確定性。佔經濟活動約四分之一的房地產市場的壓力，進一步引發了人們對政策制定者遏制增長下滑的能力的擔憂。

一些經濟學家警告說，投資者將不得不習慣於低得多的增長。其中少數人甚至提出了類似當年日本的經濟停滯前景。但其他經濟學家表示，鑒於青年失業率超過21％和通貨緊縮壓力拖累了利潤率，許多消費者和小企業可能已經感受到了經濟衰退期間的經濟痛苦。

降息會有幫助嗎？

中國央行昨天（15日）的降息令市場感到驚訝。但經濟學家警告說，降息的幅度太小，無法產生有意義的影響，其主要作用是向市場發出當局準備刺激經濟的信號。進一步降息也可能帶來人民幣貶值和資本外流的風險，而這是中國將會竭力避免的情況。

怎樣做會有所幫助？

經濟學家希望看到，能夠提高家庭消費佔GDP比重的措施。選擇包括政府資助的消費代金券、大幅減稅、鼓勵更快的工資增長、建立一個具有更高養老金、失業救濟金以及更好、更廣泛可用的公共服務的社會安全網。

在最近的一次中共領導層會議上，沒有提到這樣的措施，但經濟學家們期待將在12月召開的中共重要的財經會議上，會進行更深刻的結構性改革。