新竹街口攻城獅15日宣布和冠軍後衛林秉聖達成加盟協議，強化球隊後場防線，豈料林秉聖今（16日）突然在個人IG宣布，因為考量個人生涯規劃，決定婉拒加入攻城獅。

林秉聖在IG寫下：「謝謝大家的關心與祝福，謝謝攻城獅球團給予的機會，因個人生涯規劃考量，已經在攻城獅球團官宣前，多次表達感謝跟抱歉，婉拒加入攻城獅球團。謝謝球迷朋友一路以來的支持，也期盼未來的籃球路無論在哪，你們都能繼續進場幫我加油，期待在球場再次見到大家。#你們是我打球的最大動力。」

攻城獅去年隊史首度闖進總冠軍賽，不過上季前總經理高景炎離開管理階層，又放走禁區核心辛巴（Sim Bhullar），攻城獅不幸以墊底身分結束賽季，今年選秀會手握狀元籤的獅隊，挑選台灣藝大外籍生阿拉薩（Joof Alasan），後者卻意外以洋將身分和T1球對台啤雲豹簽下複數年約。

未料攻城獅還沒結束惡夢，昨球團震撼宣布已和林秉聖完成簽約，將和高國豪成為後場大鎖組合，不過目前代表中華藍出戰瓊斯盃的林秉聖，卻在IG拋出婉拒加盟攻城獅的震撼彈。幫助T1中信特攻奪冠後，林秉聖因無法和球隊談妥合約，因而取得自由球員身分，林秉聖曾在T1首季拿下抄截王、年度最佳防守球員，並連續2年蟬聯年度防守第一隊。