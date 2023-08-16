高雄市茂林區多納國小教務主任宋麒麟為傳承與保護瀕臨的族語，12年前在學校成立「魯凱歌謠隊」，帶領學生用族語唱出自己的母語，讓許多不愛上學、不交作業的學生，從喜歡唱族語找到上學之路，用心教學讓他今年榮獲全國師鐸獎，9月25日將接受教育部表揚。

宋麒麟擔任教職20年，先後服務於茂林國小與多納國小，當時他發現部落許多孩子受到族群、家庭與環境影響，經常有不愛上學與不交作業的壞習慣，他一心想導正此行為，加上多納魯凱族迄今族人約600人，但會說族語不及百人，讓他決定投入傳承與保護瀕臨的族語，及讓更多部落孩子向學。

12年前，宋麒麟在茂林國小間成立「魯凱歌謠隊」，同時延續至現在服務的多納國小，並擔任指揮。他說，「魯凱歌謠隊」就是落實文化傳承，給予魯凱學生舞臺，魯凱歌謠隊還與導演柯能源合作，拍攝歌謠隊紀錄片「得樂日嘎小情歌」，團隊獲邀前往廈門、雪梨、舊金山進行文化交流，迄今參與國內外各比賽獲獎無數。

宋麒麟說，原住民族重點學校長期受到「傳統文化流失」與「基本學力不彰」的挑戰，因此「文化」與「學力」始終沒有共存的選項，2009年聯合國教科文組織將他的母語列為瀕危語言，他要挑戰證明傳承文化也可以提升學力，因此「魯凱歌謠隊」就在這樣的機緣下萌芽。

他指出，歌謠隊不僅是為了傳唱傳統歌謠，更是要透過團隊力量，改善學童因家庭教育失衡，不寫作業、品德不彰的壞習慣，當歌謠隊逐漸嶄露頭角時獲邀約不斷，許多學童為了能進入歌謠隊，都願意配合團隊宗旨「品行要佳、課業要顧」，有天他看見孩子用心在討論課業，甚至改掉不上學、不寫作業的壞習慣，他深受感動，當初成立「魯凱歌謠隊」所付出一切都值得。

宋麒麟也是多納首位考上師範校院公費生的多納魯凱族原住民，是茂林地區於20多年前，當時茂林國小老師詹忠義獲師鐸獎後，第2位獲得師鐸獎的老師；他也致力將「課業拔尖扶弱」計畫，引進家扶、世展會等外界資源，透過學習扶助診斷性評量確實依照學童施測程度增加開班數，另針對課業程度優良之學童開設拔尖班，提供不一樣的學習情境，兼顧每位學童的學習需求，也成功地提升學童的基本學力。

目前他積極透過實驗教育計畫，將民族教育課程結合學童生活經驗，從文化回應教學，透過教材轉化，提升落學童學習動機，強化聽、說、讀、寫等素養能力，讓文化與學力能共存。

宋麒麟說，教育就是要讓每個種子在最適合的土壤發芽，長成自己喜歡的樣子，並朝著嚮往的那片天空成長，他希望成為學生成長過程中，影響生命最重要的推手，透過教育這條路，陪伴他們完成夢想，給部落學生正常、友善的學習環境，不讓學生因族群、家庭、環境而感到自卑，彌補學生因環境不友善所造成的缺憾。