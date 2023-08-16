上準精密有限公司許姓員工於3年前開公司車搭載蔡姓員工公出，行經南投中寮鄉崩埤崙頂路段時，人車摔落山谷、2人受傷，經查該路段受颱風影響崩毁未予修復且無設立警示阻絕通行，認為南投縣政府、中寮鄉公所有疏失，聲請國賠62萬元，經台中高分院審酌，中寮鄉公所應付賠償責任，判國賠36萬7千元。

2020年1月中旬，駕駛許男當時開車行經該崩塌路段，不慎墜落山谷後造成身上受有多處損傷，除手肘擦傷及左耳開放性傷口等傷害，其副駕駛座蔡男右肩膀挫傷，公務車當場毀損。

一審判決書表示，上準精密有限公司與2名受傷員工認為，發生事故地點為產業道路，平常人車經過，路段崩塌卻沒有修復，也無警標誌，認為縣府、中寮鄉公所管理有疏失，分別聲請國42萬元、10萬、10萬元的賠償。

一審指出，2019年間，該路段因利奇馬、白鹿颱風，造成路基掏空、坍塌，管理機關為中寮鄉公所雖稱向縣府呈報修復工程，但該路段為村里間產業道路，並非縣政府管理，因此未編列路線；其崩坍而未予修復，且未設置警告標示以提醒往來之車輛、行人，顯見管理欠缺，應付賠償責任。

一審表示，案發路段中寮鄉公所雖無保養紀錄，但在2019年間，該路段因利奇馬颱風、白鹿颱風，掏空路基而坍塌，鄉公所有向縣府呈報修復工程，該路段雖屬產業道路，未編列路線，但仍應由中寮鄉公所管理，且縣府非管理機關，不需負賠償責任。

一審認定，中寮鄉公所應於該產業道路坍塌後，設置警示或封閉，以免人車通行卻無相關作為，導致上準2員工及車輛摔落山谷，有其因果關係，中寮鄉公所應付賠償責任，賠上準精密公務車30萬元、許男1萬元、蔡男7969元醫療費用。

台中高分院認定，中寮鄉公所知道該產業道路因颱風掏空路基卻仍無封閉、警示有疏失，依照車輛事發前之中古市場價值及2員工醫療費用及精神慰撫金等，需賠上準精密公務車27萬3千元，許姓員工4萬6千元、蔡姓員工4萬8千元，共判賠36萬7千元。