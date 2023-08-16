雷洪拍骨骼保健食品廣告，打拳又跳舞，展現好身手與體力。（民視提供）

雷洪拍骨骼保健食品廣告，打拳又跳舞，展現好身手與體力。（民視提供）

雷洪拍骨骼保健食品廣告，打拳又跳舞，展現好身手與體力。（民視提供）

藝人雷洪16歲出道，至今超過60年，每次拍戲不管內心戲或武打動作，都難不倒他，76歲的雷洪身手依然矯健，不僅保健品牌相中找他代言，他也大方分享養生秘訣。雷洪表示，自己每天早上都會先喝一杯溫開水，並以自製的十穀奶昔搭配新鮮水果作為早餐。他認為從一天的起點就吃得營養健康，活力就足夠，不用擔心吃太多，因為隨著年紀增長營養流失較快，所以自50歲起就開始注重保養觀念。

雷洪為了拍廣告，展現敏捷的武打動作，身手非常矯健，整整一天下來也從未喊累。他表示自己過去是體育老師，運動神經發達，加上迅速反應，因此很快就進入武術行列。他回憶當時就是因為看到武術行業薪水不錯，決定深耕這塊領域。他也坦言，隨著年紀漸長，確實身體會出現不如以前的狀況。

他說，大約50歲左右，發現坐久了站起來會感到腿軟，這讓他意識到不能再做翻滾踢腿等高難度動作，並開始注重保護關節與骨骼，補充有益營養食品，也會一直提醒身邊的親朋好友一起飲食清淡、規律運動，以保持健康好體態。被問及何時退休，雷洪表示，只要有人找他拍戲，他一定會繼續全力以赴，打算繼續帶來更多精彩作品。