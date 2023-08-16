台中市政府警察局16日指出，根據衛福部統計，2022年台灣發生2271件兒少性剝削案件，其中「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」犯罪計1963件，佔86％，目前兒少對於身體隱私保護觀念尚不足。婦幼警察隊長許正懋呼籲，家長應陪同小孩一起杜絕「性私密影像犯罪」；另提醒若發現私密影像外流，應保留相關內容，勿刪除並迅速報警協助。

警方指出，日前發生台大林姓研究生涉嫌在網路上用假身分，誘騙未成年國中、小少女，並以談戀愛、欣賞對方身體為由，要求少女裸露、拍攝猥褻照片，誘騙81名少女拍裸照、其中最小才8歲，還以外拍為由猥褻其中1名少女；林男向被害人謊稱「互相欣賞身體」，誘騙少女傳裸露自拍照給他。

警方表示，暑假期間，青少年在網路打發時間，但虛擬世界裡仍隱藏著許多危險，青少年因涉世未深，極有可能在過度信賴及愛情的催化下，成為私密影像外流之受害者。

為避免青少年落入陷阱，婦幼隊的波麗士們透過街訪方式，以及拍攝影片方式，透過宣道讓青少年如何防制，教導青少年如何防制，以及遇危險、受威脅時該如何求助，並搭配網路抽獎送贈品宣導活動，鼓勵社會大眾參與，持續關注婦幼安全議題。

台中市政府警察局婦幼警察隊長許正懋說，青少年在使用網路時無意間成為私密照外流受害者，如不即時求助，恐成為更嚴重的犯罪及傷害；為此，婦幼警察隊上街宣導身體隱私的重要性，奉勸青少年網路交友，切勿「裸照、裸聊」，避免人財兩失。

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