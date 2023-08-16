審計部日前報告指出，政府投入約85億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94％。該計畫也被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中，國民黨立院黨團今舉行記者會，痛批蔡政府大撒幣到長照計畫，卻只成為口號跟空談。黨團總召曾銘宗表示，除執行率差，6年下來整建完成114處長照據點，卻無人使用變成蚊子館。

曾銘宗指出，根據審計部查核結果，6年期間有15.39億元整建長照據點，竟然有114處已經驗收完成，到現在還沒有使用，未來可能變成日照、長照蚊子館，實在是誇張到極點。其中台南市有34處、嘉義縣21處、鄭文燦擔任市長時期的桃園市有8處。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，前瞻的長照預算進度長期嚴重落後，還被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中計畫，衛福部在前瞻預算或是長照2.0、長照基金獲得大筆預算，打著日照資源，對需要長照的家屬來說，只是「看得到卻是吃不到」的口號。而有長照業者認為，政府釋出的老舊校舍，原本消防法規與現行不同，遇到規範時不能更改主建物，跟政府取得200坪，最後只能用到70-80坪，且有可能到最後無法取得合法立案。

謝衣鳯表示，長照計畫要達成不是有錢就能做到，包括區域資源是否飽和、在哪裡設據點也要考慮，不應在不需要的地方多設點，反是需要地方沒設點，還有民進黨推行「長照2.0」以來，2017年至今的照服機構是1099個，到了2021年減少了18個，社工人數2017年有1355人，但到了2021減少了82人，但申請長照服務者卻大幅增加，政府沒法解決長照業者和人民的實際需求。

曾銘宗指出，國民黨團多次開記者會說前瞻是大撒幣、亂編預算，現在看長照部分，一到三期編列85.6億元，蔡政府執政六年過去，實現率只有21％，就表示蔡政府事前評估沒規劃，前瞻確實是亂編撒幣，事後還沒執行能力，他要求審計部及監察院依法調查，該彈劾、查處都應進行。

國民黨立委李德維也批評，長照據點實現率低，民進黨執政好大喜功，預算一籮筐也凸顯衛福部、中央政府一廂情願，預算編下去彷彿就會自己執行，民眾和地方需要政府協助的地方，蔡英文總統若不會做，下屆讓國民黨來做。