藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但事後陳建州撤告，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦後，今（16日）早首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊，結束庭訊後，陳表示將持續透過法律捍衛清白，並在大雨中對著媒體鏡頭鞠躬比「讚」後，乘坐保母車離去。對此，美女律師李怡貞表示，其實地下一樓超商有賣傘，「沒那麼多戲的」。

陳建州（16日）上午9時以告訴人身份赴北檢，應訊完畢後，陳於受訪時表示「首先謝謝各位的關心，本案進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來會持續用法律捍衛自己的清白，再次感謝大家關心，接下來交由司法，大家辛苦了！」。結束聯訪後，陳快步走向暴雨中，轉身向媒體比「讚」後，搭上保母車離開現場。

對此，李怡貞律師在臉書貼文表示「對於連老天爺都在唾棄的人，我是覺得我不用多寫什麼了吧」，同時分享經驗指出「出法院發現下大雨，一般我們都會從法院大門口立刻跑上車躲雨捏，沒那麼多戲的！要撐傘呀！地下一樓超商有賣傘」。

回顧整起事件，大牙6月27日在個人臉書PO文指控2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係，當她端出陳妻范瑋琪希望能阻止陳時，陳卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

陳建州在被大牙爆料性騷後，當天立刻就發出聲明否認此事，並一度對大牙提起民事訴訟求償1000萬，之後陳建州突然撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。

本案偵辦的北檢婦幼專組檢察官，今（16日）以告訴人身分訊問陳建州後，接下來將會依「他字案」被告身分傳喚大牙說明。據了解，屆時檢察官不排除當庭詢問大牙有無提告意願，若大牙提告，陳建州就將轉列被告偵辦。

北檢7月21日分「他字案」，將大牙列為被告，大牙成為台灣「＃MeToo」運動裡第一個挨告的「受害者」。

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