adidas Originals情人節系列甜蜜登場，女鞋推薦款SUPERSTAR，3890元。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

PALLADIUM THUNDER LO閃電鞋針對情人節推出了峽谷配色(男款)、湖泊配色(女款)，鞋身互補配色搭配幾何流線外型設計，大展城市戶外兼融的機能時尚風格，2780元起。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

七夕情人節即將到來，鞋履品牌趁勢推出適合情侶一同穿出門放閃的鞋款。FILA釋出全新代言人李多慧首波代言形象大片，只見她以全身One Tone芭比粉運動套裝，搭配FILA七夕情人節限定小白鞋，極具魅力。adidas Originals 情人節系列柔和色調帶來視覺清涼感；PALLADIUM則以閃電鞋第二彈全新互補配色情侶鞋擄獲潮男女的心。

FILA於七夕情人節前夕釋出限定款小白鞋，經典款FILA小白鞋白淨美的鞋身選用輕柔霧滑的質感皮革，以精緻刺繡呈現品牌LOGO，從運動休閒到正式場合都能輕鬆搭配，七色限定款包括雋永經典藍、溫柔初戀粉、清新薄荷綠、微甜香檳粉、浪漫薰衣草紫、奶茶杏色及全球熱門話題的芭比粉。品牌代言人李多慧也選擇其最喜愛的芭比粉小白鞋，搭配同色One Tone運動套裝，內搭短版上衣露出纖細小蠻腰，魅力演繹七夕情人節穿搭。

adidas Originals攜手日本藝術家長場雄(Yu Nagaba)，以情人節為主題推出充滿夏日出遊氛圍的合作系列。擅長運用簡約線條表現人物特色的長場雄，作品蘊含豐富趣味性，具有強烈個人風格的畫作更得到時尚界的青睞。本次合作以「每天都是情人節」為主題，描繪情侶日常中微小卻充滿意義的幸福浪漫時刻，重現初戀般的氛圍，其中包含T恤、polo衫、短袖襯衫、外套、短褲、連身裙等適合情侶搭配的豐富服飾單品。此外，更以經典鞋履Superstar打造出浪漫細節滿分的限定款式。

PALLADIUM於8月份正式引入「Gorpcore」機能時尚概念並推出全新鞋型THUNDER閃電鞋系列，繼首波上市的THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，PALLADIUM於七夕情人節前夕，再推出第二波主打鞋款THUNDER LO閃電鞋，同樣結合了潮流、機能、時尚等概念元素，採用THUNDER閃電波浪橡膠大底搭配城市潮流球鞋的幾何流線外型，是款兼具城市態度與戶外風格的鞋款，在配色上特別導入了戶外大地配色，除了以地表探索為鞋款顏色命名，針對情人節更主推峽谷配色、湖泊配色等互補配色，讓情侶們可透過同款不同色的鞋款搭配秀出甜蜜細節。