總統接見「新北市自強國小女子足球隊」

蔡英文總統今天接見國際青年足球錦標賽獲得冠軍的「新北市自強國小女子足球隊」，肯定同學們的亮眼表現，並表示，球員在國際賽場上努力表現，政府也要提供更多協助與資源，讓足球運動更蓬勃發展，成為選手最好的後盾。透過足球運動帶領臺灣走向世界，「這就是最好的體育外交」。

「新北市自強國小女足隊」上個月到芬蘭參加赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽，得到U12女子組冠軍，今天由校長許以平率領，教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

取自總統府錄影畫面

取自總統府錄影畫面

蔡英文表示，自強國小女足隊真的很厲害，其中一位林亞澄同學獲得MVP球員獎項，表現非常亮眼。大家能有這麼傑出的表現，是因為在漫長的訓練中，非常努力也很認真，辛苦地堅持每一次的練習，才能一點一滴進步，相信所有國人都為女足隊感到非常驕傲。

她提到，大家參加國際競賽，雖然其他國家的球員，可能在體格上比較有優勢，但她知道，各位不但有團隊的精神，在技術的磨練上也非常努力，才能夠在國際競賽中勝出，「真的很不簡單」。

蔡英文指出，球員在國際賽場上努力表現，政府也要提供更多的協助與資源，讓足球運動能夠更蓬勃發展。她肯定教育部、體育署以及新北市政府教育局，共同努力支持體育活動，成為選手最好的後盾。

去年，自強國小獲得教育部體育署及新北市教育局的補助，興建全新FIFA材料認證的人工草皮足球場。她相信有良好的場地，能讓選手好好練習及發揮，也讓更多同學都能一起享受足球運動的樂趣，並感謝自強國小多年來對足球運動的推廣和用心。

自強國小足球隊成立於1986年，歷史悠久，從幼兒園階段開始，就開設足球課，讓學生從小就可以接觸足球，在國小階段也把足球項目融入體育課程，讓足球運動成為自強國小非常重要的特色。

她知道選手們出國期間，在賽後的交流活動向各國選手介紹臺灣，並分享許多臺灣的零食。她感謝同學們透過足球運動，帶領臺灣走向世界，「這就是最好的體育外交，也祝福大家未來在熱愛的足球運動上，持續發光發熱」。