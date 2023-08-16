兆豐銀也分析，使用醫藥費分期0利率的民眾，有高達7成都是女性，此數據也與「醫指付」調查有超過6成女性愛用的結果相符，推斷該年齡層女性較需扶老攜幼就診，因此能迅速結帳、甚至遠端付款的「醫指付」更能吸引女性使用。

「醫指付」自2017年啟用至今，醫療院所已從16家擴展至136家，支援的信用卡品牌包含Visa、MasterCard、JCB信用卡以及Visa金融卡，兆豐銀行自去年加入綁卡行列，為了善盡企業責任，響應ESG，同時做出市場區隔、提供病患家屬真正有幫助的付款方式，獨家推出醫療費單筆滿3千元以上3期0利率、6期年利率3%、12期4%及24期5%的優惠，其中有高達93%使用者都透過3期0利率的付款方式減輕醫療負擔，刷卡金額最高者甚至是同為發卡銀行的同業高層，顯示醫療費分期的方式確實為普羅大眾所需，使用上相對更有感。

以台灣的癌症冠軍肺癌為例，一次2周療程要價逾2萬元，一個月等於就要支出4萬元，若能透過「醫指付」綁兆豐卡分3期0利率，等於每個月只需支付1萬3千多元，負擔遠比現金一次付清減輕許多。值得一提的是，只要在「醫指付」APP輸入自己或是親友資料，看診後甚至不必排隊等批價，直接透過APP刷兆豐卡就能付款，即便本人不在場，也可透過遠端幫親友繳費，省去不舒服還要忍受病痛排隊等繳費的痛苦，相當適合病患家屬多加運用。