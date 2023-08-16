就風險面而言，經理人認為：高通膨使央行偏鷹仍為最大尾端風險，其次為地緣政治風險惡化及銀行信用緊縮與全球經濟衰退，而美歐商業不動產、美國影子銀行與中國房地產市場持續為經理人認為可能引發信用事件的前三大主要風險。就交易面而言，六成經理人認為做多大型科技股為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

有淨65%經理人看好經濟軟著陸，預期未來18個月經濟不會陷入衰退的比例自上個月的19%跳升至31%，預期今年第四季將陷入衰退的經理人則自25%驟降至13%。就通膨前景而言，淨81%經理人預期通膨將持續放緩，帶動對明年降息的預期，看好債券殖利率走降的經理人處近20年高檔，相較於過去20年平均，債券為目前最受經理人淨加碼的資產。

本月份經理人風險胃納持續提升，大幅轉入股市、新興市場、日本，科技、能源與銀行，轉出現金與REITs。就區域別而言，淨34%經理人加碼新興市場為今年3月來最高，且為連續九個月維持淨加碼。此外，經理人也轉進日股，淨6%加碼為2021/11來最高，反觀美歐股市則分別遭淨22%及淨12%經理人減碼。就產業別而言，淨19%經理人加碼科技創2021/12來最高、單月跳升11個百分點，淨25%經理人加碼醫療，為最獲經理人青睞的產業，且自2018/1持續獲淨加碼，經理人對銀行與能源產業的看好度在本月份同步淨增加8個百分點，分別至淨1%減碼與淨3%加碼，其中對銀行產業的配置已回復至矽谷銀行事件爆發2023/3來的最高。

以上資料依據彭博資訊，8份美銀美林經理人調查於8/4~8/10進行，對管理6,350億美元資產的247位經理人進行調查。