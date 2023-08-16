炎夏最能降火氣的蔬菜當屬苦瓜，且研究證實，苦瓜還能降血糖。營養師李婉萍表示，苦瓜品種眾多，包括白玉苦瓜、蘋果苦瓜及山苦瓜等，其中，山苦瓜最綠、最苦、營養價值也最高，例如山苦瓜的膳食纖維高出高麗菜3倍以上，維生素C含量約是檸檬汁的1.9倍。她表示，若想保留苦瓜豐富的維生素C，以生食或涼拌最佳。

李婉萍在其臉書粉專表示，高血糖或缺鐵性貧血的患者可多吃苦瓜，因苦瓜不僅是夏季最能消暑的蔬菜，且不少研究證實，苦瓜有助降血糖，還能降低細胞發炎反應，且富含維生素C、可增進鐵質的吸收。

她表示，苦瓜品種眾多，包括白玉苦瓜、圓胖的蘋果苦瓜、淺綠的粉青苦瓜、深綠的翠綠苦瓜，還有體型最的山苦瓜等。品種越綠的苦瓜味道越苦，但營養價值也會越高，因此山苦瓜最苦，營養價值也最高。以每100克而言，山苦瓜含4.1克膳食纖維，將近是白皮苦瓜的1.5倍，也超出高麗菜至少3倍；山苦瓜的維生素C也是檸檬汁的1.9倍。

她表示，民眾若想保留維生素C，建議苦瓜以生食或涼拌最佳，比方說做成沙拉或者和鳳梨、蘋果打成果汁；也可以先將苦瓜快速汆燙後，仔細去除白色內膜和籽，再加以冰鎮。即使是煎炒類料理，事先把苦瓜汆燙後再下鍋，既能縮短烹調時間、營養不流失，吃起來也比較不苦。