Betty杯緹未出道即引起各界矚目。（時大音樂提供）

Betty杯緹未出道即引起各界矚目。（時大音樂提供）

新生代創作女生 Betty杯緹即將於10月發行首支出道創作單曲，外型甜美的她年僅18歲，兼具中英韓三聲道，近期更以一首翻唱BTS楨國的solo單曲〈Seven〉，不僅獲本人關注，甚至在直播中公開播放且讚賞Betty杯緹的嗓音讓他印象深刻！就連觀眾也不斷稱讚Betty杯緹細膩又乾淨的好聲音，直呼她根本可以「原地出道」。

Betty 杯緹近兩年在YouTube、Instagram..等平台竄起，她近期翻唱韓國男團BTS成員楨國的solo單曲〈Seven〉，短短30秒片段竟驚喜獲得了楨國本人的關注，也在他個人的直播上回放聽了兩次，還詢問有沒有完整版，更稱讚她有著很棒的音色。

得知翻唱被偶像聽見的Betty杯緹表示受寵若驚，她分享：「有一個很好的朋友是楨國的鐵粉，在跟直播的時候突然驚喜地聽到我的cover，就立刻錄影下來跟我分享。當下收到這個訊息覺得不可思議！看到的時候手真的在抖，因為是剛起床的時候看到的，甚至以為是在做夢。」

Betty杯緹感動說道：「覺得很感謝也感到很幸運，楨國居然會看到我的影片，謝謝楨國用他的巨大影響力讓我這個小人類因此被很多人看到，也謝謝那些留言鼓勵我的人。」

Betty杯緹有著扎實的古典音樂底子，在校主修小提琴，也擅長木吉他、電吉他和鋼琴，過去她更曾多次參與加拿大當地音樂節的演出並廣受好評，她也在今年考上加拿大音樂學院，緊接著為正式出道成為歌手做足準備，將在2023年10月推出個人作品。