蘭恩颱風侵襲日本，不少旅客滯留在機場，一名女子表示，本要搭長榮航空從日本返台，因天候影響已睡在關西機場2天，眼看著其他家航空公司都已將旅客載回台灣，他們一行人在機場發出「我要回家的口號」，她氣得大罵「長榮航空公司、高層，睡飽了沒？」貼文讓網友看傻眼轟「丟臉丟到國外」。

原PO今（16）日於臉書社團《爆料公社》指出，結束在日本自助旅行，本來要搭長榮航空返台，因颱風蘭恩影響，滯留在日本關西機場2天，都只有睡地板，指控長榮航空只有一紙英日文公告，告知停飛就沒有後續處理。

女子一行人滯留在日本關西機場。（圖／翻攝自爆料公社）

女子睡在機場地上2天。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，受天候影響停飛可以理解，但他家航空公司都儘速將旅客載回台，唯獨長榮航空對旅客不理不睬，現場有不少人喊出「我要回家」的抗議口號，她氣得罵「長榮航空公司、高層，睡飽了沒？」

網友一面倒不挺，「如果能飛你們敢坐嗎 ？切結書簽一簽吧」、「天氣不好，晚回家 ；和回不了家，選一個吧」、「簡直是胡鬧，丟臉丟到日本」、「想死不要拖空姐和機長一起好嗎？」、「丟臉丟到國外」、「台灣鯛的壯舉，真的是舉世無雙」、「沒腦袋，都颱風了，飛行員的生命也是命」。