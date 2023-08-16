桃園市社會局桃寶館海報爆抄襲，花跟飛鳥圖案相似國外作品。桃園市議員黃瓊慧發訊詢問藝術家Jessica Nielsen，回應得到「未經許可使用她的作品令人難過」。社會局則說，對於委任設計師涉及抄襲作品，造成桃園市府形象嚴重受損，將追究違約責任。

桃園市社會局表示，桃寶館今年4月23日開幕，開幕活動為桃寶館營運協會委由公關公司辦理。有關該公關公司委任之蘇姓設計師涉及抄襲之作品，已造成桃園市府形象嚴重受損，將由營運協會依其與廠商之契約，追究其違約使用未經授權之責任。

黃瓊慧表示，在臉書粉專「靠北設計師」看到熱議文章，指出社會局海報與國外藝術家Jessica高度相似，因此她向其確認。設計師回應「沒有任何在台灣的合作案」、「未經許可使用我的作品真是令人難過」。

黃瓊慧說，連寫訊息去確認的她都同感丟臉，呼籲抄襲的設計師應停止這種剽竊別人智慧財產權的行為。她也說，市府各局處未來在跟設計者的合作也應謹慎以對，避免像這種丟臉丟到國外的情況發生。

社會局強調，非常歡迎民間設計人才參與公部門的相關專案，過程中也會充分尊重各種創作發想，但發生此類抄襲事件，著實非常令人遺憾。我們將依據合約咎責求償，也呼籲所有參與設計的團隊不要以身試法，未來也不排除訂定更加嚴格合約條件以保護智慧財產。