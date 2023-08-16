立法院國民黨團今指控，蔡政府投入85億元前瞻預算整建長照據點，但截至2022年底，預算實現率僅21.94％。對此，民進黨團回應「建議國民黨團把（監院報告）整頁看完，不要看圖表說故事，這是錯誤解讀」，強調長照滿意度、長照使用人數逐年增加。

民進黨團立法院黨團幹事長劉世芳說，蔡政府在長照付出相當多心力，所謂「前人種樹、後人乘涼」，國民黨現在就是嫌前人的樹不夠大、不夠好，衛環委員會上周才提出數據，指稱長照滿意度逐年增加，2021年滿意度達93％，在長照家庭照顧負擔減輕程度也達97.6％，長照服務使用人數也持續增加，從2017年的10萬餘人成長至去年的44萬餘人。

劉世芳表示，國民黨團引用監察院資訊，聲稱實現率只有21％，但僅屬於於工程進度，或地方小型工程延宕關係，受到疫情或地方因素影響，工程進度當然會落後，但仔細看其他數據，長照服務照顧實現度2017年已達83.35％，呼籲國民黨團將報告整頁看完，不要看圖表說故事、錯誤解讀。