民生醫院泌尿科網紅蔡秀男醫師與恩師張永明教授相見歡。（民生醫院提供）

高雄市立民生醫院參加演講同仁與張教授大合照。（民生醫院提供）

高雄市立民生醫院為落實政府推動「臺美21世紀貿易倡議反貪腐章」議題重點，協助醫護與行政人員建立正確法律觀念，於提升便民服務之同時，避免誤蹈法網，觸犯刑法貪污與圖利等罪刑，特邀請國立高雄大學財經法律學系系主任張永明教授蒞院，利用午餐時間進行「112年法紀宣導專題，圖利與便民的研討」專題講座。

本場演講由民生醫院張科副院長代表醫院致贈張教授感謝狀，張副院長並全程參加演講與提問討論。張教授於演講一開始，除表達對醫護人員利用午休時間進修之毅力感到敬佩外，亦勉勵醫護人員更進一步發揮視病如親之精神，給予病患及家屬更多之便民服務，但亦提醒注意便民與圖利之分際；強調在今日法律理論與司法實務之運作中，貪污與圖利等以特定身分之人民為犯罪主體之罪名，在分類上雖被稱之為公務員犯罪，但應受處罰之行為人，並不以具公務員身分者為限，舉凡處理之業務有公法作為依據，且確實有行使公權力時，行為人即因此須具備公務員應有之注意，以及承擔公務員相關之法律責任。

張教授於演講中，特別舉了其他家公立醫院院長、中心主任以及總務室科員涉案，而被判有罪之三個案例為輔助，聽完演講後，全體與會之七十餘名醫護及行政人員，對於爾後從事之工作若非屬典型之醫療行為，而為醫院各項器材與勞購採購，應如何避免出現貪污圖利之情形，留下深刻之印象，亦對於個人在醫護專業外，進修法律以保護自己之必要性，希有進一步之認識與了解。張教授因應需求特簡要介紹高雄大學法學院各類法律在職專班，並舉出本院泌尿科網紅蔡秀男醫師亦為該校法律研究所畢業校友，相當鼓勵及歡迎院內有進修法律意願之同仁報考就讀，開啟醫療人員深入法學領域的學習合作，博得同仁極大興趣迴響，亦是本次專題演講的另類收穫。

民生醫院舉辦圖利與便民演講，高雄大學張教授傳授區辨要領

高雄市立民生醫院為落實政府推動「臺美21世紀貿易倡議反貪腐章」議題重點，協助醫護與行政人員建立正確法律觀念，於提升便民服務之同時，避免誤蹈法網，觸犯刑法貪污與圖利等罪刑，特邀請國立高雄大學財經法律學系系主任張永明教授蒞院，利用午餐時間進行「112年法紀宣導專題，圖利與便民的研討」專題講座。

本場演講由民生醫院張科副院長代表醫院致贈張教授感謝狀，張副院長並全程參加演講與提問討論。張教授於演講一開始，除表達對醫護人員利用午休時間進修之毅力感到敬佩外，亦勉勵醫護人員更進一步發揮視病如親之精神，給予病患及家屬更多之便民服務，但亦提醒注意便民與圖利之分際；強調在今日法律理論與司法實務之運作中，貪污與圖利等以特定身分之人民為犯罪主體之罪名，在分類上雖被稱之為公務員犯罪，但應受處罰之行為人，並不以具公務員身分者為限，舉凡處理之業務有公法作為依據，且確實有行使公權力時，行為人即因此須具備公務員應有之注意，以及承擔公務員相關之法律責任。

張教授於演講中，特別舉了其他家公立醫院院長、中心主任以及總務室科員涉案，而被判有罪之三個案例為輔助，聽完演講後，全體與會之七十餘名醫護及行政人員，對於爾後從事之工作若非屬典型之醫療行為，而為醫院各項器材與勞購採購，應如何避免出現貪污圖利之情形，留下深刻之印象，亦對於個人在醫護專業外，進修法律以保護自己之必要性，希有進一步之認識與了解。張教授因應需求特簡要介紹高雄大學法學院各類法律在職專班，並舉出本院泌尿科網紅蔡秀男醫師亦為該校法律研究所畢業校友，相當鼓勵及歡迎院內有進修法律意願之同仁報考就讀，開啟醫療人員深入法學領域的學習合作，博得同仁極大興趣迴響，亦是本次專題演講的另類收穫。