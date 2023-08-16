今年大學分發入學昨天放榜，觀察老牌私校的招生狀況，逢甲、中原、輔大都滿招，東吳、東海的缺額分別是1人、3人，這5所學校的表現都相當出色；而文化、實踐及靜宜等大學的缺額偏多，有待努力。

少子化不只是衝擊到後段學校招生，而是向老牌私校步步進逼，這些學校在逆境中求生，稍一不慎就可能在少子化海嘯中溺斃。今年大學分發昨天放榜，逢甲、中原及輔大等三校滿招，高奏凱歌；東吳及東海缺額分別是1人、3人，表現也相當不錯。

今年分發入學預定招生人數最多的兩所私校是文化大學2276人、淡江大學2209人，最後文化缺額1342人、淡江缺額189人，文化的招生持續低落，淡江則還可以。

至於其他老牌私校，實踐大學缺額548人、靜宜大學缺額427人、銘傳大學缺額365人，招生狀況都不佳。而世新大學缺額30人、大同大學缺額37人、元智大學缺額75人，算是過關。

世新大學新聞傳播學院今年擴增名額，百分之百全額滿招1390人，較去年多了313人。世新大學校長陳清河表示，面對少子化的衝擊，世新傳院還能突破重圍達到滿招，證明長期位居傳播媒體教育龍頭寶座的實力難以撼動，未來也會不斷翻新、優化校內各項資源，培養兼具品德、智慧又亮眼的傳播專業人才。

銘傳大學今年分發入學整體招生狀況不算好，但人工智慧應用學系今年一推出隨即滿招。銘傳大學校長李選士認為，今年分發入學放榜的結果反映出考生對於學科未來發展前景的看法，銘傳這次不僅人工智慧學系受到歡迎，整個資訊學院都滿招。同時，銘傳觀光學院滿招的情況也預示著疫情趨緩，未來旅遊業將蓬勃發展。