新竹市長高虹安因擔任立委時涉詐領助理費，遭台北地檢署以貪污罪起訴，有網友想起，過去高的論文遭質疑時，她曾自豪喊出自己是「斐陶斐」的，好奇詢問斐陶斐是否會被撤回。經查，斐陶斐榮譽學會的組織章程有提到，若團體會員違反政府法令，得經會員大會通過予以除名，不過高虹安並非「團體會員」，而是斐陶斐榮譽學會097年的榮譽會員。

台北地檢署14日以貪污罪起訴高虹安，指出高購買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼等的費用都是用公費支出，還稱高犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權以示警惕。

檢方強硬的態度，讓各界對於此案相當關注，不過國民黨台北市議員李明賢則指出，若依過往判例，只要能夠證明所有花用均是「因公支出」，法官在此事上通常對立委的認定相對寬鬆。

此外，今（16）日有鄉民在PTT政黑板好奇詢問，論文涉抄襲可以下架、學歷可以撤回，想知道「斐陶斐獎」是否也能被撤銷。經查根據中華民國斐陶斐榮譽學會所公布的組織章程，第二章第十條顯示，「團體會員如有違反政府法令、本會章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權，如其危害學會情節重大者，得經會員大會通過，予以除名」。

斐陶斐榮譽學會的組織章程，並未提及是否可對榮譽會員進行除名。（圖／翻攝自斐陶斐榮譽學會官網）

值得注意的是，斐陶斐會員分為團體會員及榮譽會員，團體會員申請通過後須繳納會費，有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權，而榮譽會員除團體會員負責人經理事會通過外，其他則是年滿20歲、術德兼備且贊同該會宗旨者，無表決權、選舉權等，章程中也無特別提到榮譽會員是否會被收回，至於高虹安則是台大於97年推薦的榮譽會員。