高雄駁二藝術特區疫後國際交流持續增溫，即日起至8月20日（日）止，於駁二大義區推出三檔藝術家駐村成果展，由臺灣藝術家林祐聖、陳肇彤，及與韓國駐村單位韓國仁川藝術平台的交換藝術家金倫我（Yun-Ah Kim），三人分別以不同創作視角來探討今年駁二駐村主題「浮」，詮釋關於這三年國際疫情後的浮世氛圍。

「駁二藝術家進駐計畫」持續推動國際藝術家交流，南韓藝術家金倫我(Yun-Ah Kim)到訪臺灣（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區駐村計畫自2015年啟動至今，持續推動國際藝術家交流，將不同的藝術能量帶到高雄，讓市民與遊客體驗多面向的藝術經驗。經歷三年的疫情後，駁二藝術家進駐計畫恢復往日的交流活動，藝術創作熱絡，此次除了臺灣藝術家林祐聖、陳肇彤的駐村展出外，過去因疫情中斷與仁川藝術平台交換藝術家計畫，三年後終於復甦，由南韓藝術家金倫我率先來到高雄駐村並創作展出。

藝術家陳肇彤以PVC帆布及金屬雕塑詮釋日常物件，呈現他想像中鹽埕填海造陸的今昔。 （圖片來源：高雄市文化局提供）

2022高雄獎優選藝術家陳肇彤於大義倉庫C7-6B展出，他曾就讀鳳新高中美術班，藉由駁二駐村的機會於2023年再次回到高雄。陳肇彤選擇常被使用在建造改裝空間上的「彩色PVC帆布」作為主要素材，取其防水、透光及遮光、不透氣等特性，利用顏色、層次、皺褶以及金屬雕塑技術，來詮釋日常生活常見物件，呈現他想像中鹽埕填海造陸的今昔。

長期關注便利商店議題的藝術家林祐聖，則於大義倉庫C7-6A展出「便利商店戒斷協會」計畫。林祐聖反思「不便利才是人生」，他表示，台灣是世界上便利商店密度第二高之處，而高雄鹽埕卻是全台便利商店密度最低的地方，他在駐村期間試圖尋找鹽埕人的生活脈絡。

藝術家陳肇彤以金屬切割描繪地圖形狀，邀請大家走入展場探尋地平面下的歷史與想像。（圖片來源：高雄市文化局提供）

來自韓國的金倫我擅長以絲線為創作媒材，利用編織技術，在空間中呈現3D立體視覺形體。第一次來到臺灣的她，對於高雄的天氣與人文感到驚艷，將各種發現放進創作，以漂流的旅行者視野，於大義倉庫C7-3呈現駐村高雄的心得，更在空間中以白色線材編織出一艘連接天與海的船。金倫我也將於本周日（8/20）下午三點開設編織空間工作坊，歡迎有興趣的民眾報名參加：https://pse.is/57ra2j。

即日起至8月20日，駐村藝術家三展於駁二大義C7倉庫展出，開放時間週一至週四12：00~17：00、週五至週日12：00~19：00，詳細資訊請上PAIR 駁二藝術家駐村粉絲專頁查詢

長期關注便利商店議題的藝術家林祐聖展出「便利商店戒斷協會」計畫，反思「不便利才是人生」（圖片來源：高雄市文化局提供）

藝術家金倫我創作過程中利用倉庫空間結構，以線材及編織技術現地創作，作品呈現3D立體視覺形體。（圖片來源：高雄市文化局提供）

（圖片來源：高雄市文化局提供）