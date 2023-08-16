民眾黨新竹市長高虹安涉貪遭起訴，國民黨主席朱立倫第一時間為其發聲，似乎引起同黨籍總統參選人侯友宜競選辦公室傻眼、感到不滿，朱立倫重申「不能對在野朋友落井下石」。對此，前立委蔡正元肯定朱立倫，並直言金以一人之私破壞在野黨合作機會，若再讓民進黨繼續執政，金是不折不扣的歷史罪人。

蔡正元表示，國民黨曾造勢替馬英九的特別費貪污案解套，民進黨近日也修法替陳水扁的國務機要費貪污案解套，過去國民兩黨合作替一大堆政務官的特別費貪污案免除罪刑，國民兩黨都高聲主張這是「歷史共業」。如今朱立倫在第一時間聲援高虹安，他肯定朱的舉動，並說朱終於有了在野黨領袖的歷史高度。

蔡正元指出，相反的侯友宜的操控人金溥聰，心中只有一人之私，整天夢想要複製「馬金體制」，幻想未來也可以有「侯金體制」，甚至是「金侯體制」，他要公開警告金溥聰，在野黨合作是下架民進黨的唯一方法，而金溥聰以ㄧ人之私，不斷破壞在野黨合作的機會，讓賴清德穩穩地走上總統寶座。

蔡正元呼籲，金溥聰已經讓國民黨失去一次政權，如果再讓民進黨繼續執政，金溥聰就是不折不扣的歷史罪人。