調查局南機站2021年9月追查某立委疑似涉政治獻金不法案，因此約談一位關鍵證人，但證人卻趁著調查官在滑手機不注意時，竊取相關筆錄和提示資料，時任南機站副主任林泰穎後表示已即刻要求該名證人交回文書資料。同年4月再傳中機站筆錄遭竊事件，一名曾姓不動產營業員因違反《銀行法》，後赴調查局接受詢問時竟偷走筆錄，且時隔半年該案經警搜查方才曝光。台中地院一、二審皆依妨害公務罪判處曾男3月徒刑，得易科罰金。

根據檢警調查，曾男（39歲）2021年4月間因涉嫌違反《銀行法》案件至中部地區機動工作站接受詢問，後趁調查官未留意之際，竟大膽竊取調查筆錄初稿。調查局獲悉後即主動立案，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

台中地院一審時，曾男坦承竊取筆錄、提示資料之犯行，但辯稱自己當時精神恍惚而服下藥物，誤以為藥袋放置筆錄草稿上，方才將藥袋、筆錄草稿一併帶走，並向法官強調：「不知道這不能拿」。一審勘驗中機站調閱監視器，查出曾男故意將藥袋從右側左放至筆錄稿上，之後再一併收進提袋，整段過程維持6秒，顯然並非誤放，而是有意以藥袋作為遮掩，一併取走筆錄和資料提示。

一審案經檢察官偵查終結，對曾男以涉犯刑法竊盜、隱匿公務員職務上掌管之文書罪嫌提起公，判處曾男3月徒刑，得易科罰金。

曾男不服上訴，辯稱其進行筆錄之前因為服用自律神經放鬆之藥物，導致精神不振；同時強調當天筆錄時間頗長，他疲憊而一時精神恍惚，案發當下並不知道自己將筆錄帶走。

台中地院二審合議庭再次勘驗監視器，認定曾男故意竊取筆錄。法官表示，按常理，一般人如若發現不慎誤拿他人物品應立即主動歸還，但曾卻稱回家整理背包後才發現筆錄放置於廢紙回收的抽屜，並以「當下心情不好」、「不知如何處理」、「很忙」為由而沒有聯絡調查人員。

二審經審理，曾男從案發至遭查獲此期間已長達5月，曾卻並無向調查局歸還筆錄，因此認定其帶走筆錄、提示資料之目的是為據為己有，主觀上屬竊盜犯意，最終不採信其辯詞，駁回其訴，全案確定。