資深藝人孔蘭薰，以《一朵小花》一曲紅遍大街小巷，是70年代紅極一時的《群星會》的歌手，淡出歌壇許久的她，傳出健康狀況再度亮起紅燈，還必須得靠輪椅代步。

根據《三立新聞網》報導，藝人劉曉憶透露母親孔蘭薰原先就罹患糖尿病及暈眩症，身體狀況本來就不太好，沒想到如今再度亮起紅燈，2年前罹患急性腎衰竭後，每周需要定期到醫院洗腎2-3次，如今更因為行動不便，大部分時間得靠輪椅代步，自己則是跟菲傭輪流在旁照顧。

資深藝人孔蘭薰以《一朵小花》紅遍大街小巷。（圖／中時資料照片）

孔蘭薰再婚中視當家小生劉長鳴後，兩人育有一女劉曉憶，不過婚後男方頻傳外遇偷吃，讓她決定簽字離婚狠斬這段感情，豈料，以為能夠安享晚年的她，卻遭大女兒及女婿騙走千萬積蓄和2棟房屋，導致房子遭到查封，因此罹患憂鬱症失眠長達2年，不過事隔多年後，母女倆已經化解彼此心結。

孔蘭薰據悉為了生計，偶爾會接下榮民之家舉辦的活動開唱，月收入約在1萬元左右，雖然酬勞相當少，但她表示相當享受在舞台上表演的感覺，不過對比當年紅遍東南亞，月收入上看20萬的全盛時期，還是令人不勝唏噓。