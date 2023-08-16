【全程字幕】綠能賺很大？被問雲豹能源獲利21倍 賴品妤避答跑給記者追 @ChinaTimes

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核立場是捍衛家族財路，是雲豹小公主，今（16）日更被媒體挑明問到，賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下掛名18家綠能公司負責人，與台電到底有無利益輸送？賴品妤表示，包括公司、中央部會和她自己都已經說明過，不知道大家為什麼不願意去看，而是不斷傳遞錯誤訊息，這樣的選舉操作她「非常遺憾」。

賴品妤說，關於雲豹能源的部分，公司對於整個公司的狀況都已經有聲明，關於台電電價的部分，經濟部或台電也都有提出正式的聲明，至於她自己的部分，在周日都已發布正式的新聞稿和影片，大家可自行查證。她要提醒一件事，這些東西早在她2020年參選時，就已經大量的被不實的資訊攻擊過，現在看到這樣子的內容再次被拿來冷飯熱炒，她覺得非常遺憾。

媒體追問，賴勁麟的股份不到1％，怎麼可能會當公司的董事長？是不是為了新潮流在公司當門神？賴品妤說，其實非常多一般的企業，董事長的股份都不一定是到1％，其實民間企業一直都是這個樣子。針對她父親賴勁麟的部分。如果真的有人有任何不法的事證，歡迎提出具體的不法事證，並去提出檢舉。

媒體再追問，外界質疑的並不是違法的問題，而是賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下，掛名了18家綠能公司負責人，這個部分到底跟台電的綠電利益輸送的關係是什麼？

賴品妤仍未針對問題回應，她說，這個部分經濟部、台電針對電價的部分早已有非常明確的說明，她不知道大家為什麼不願意去看中央部會正式的說明，然後還是要以錯誤的資訊不斷的去傳達，對於這樣的選舉操作，她覺得非常的遺憾。

隨後賴品妤拒絕再回答其他問題，直接走上座車離開。