循著沿線斑馬條紋欄杆通往動物園。（柯宗緯翻攝）

原農田水利會位置，創造瀑布跌水與水草埤塘風貌。（柯宗緯翻攝）

停車場入口設置園區明星動物大象「阿里」做為入口意象。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局所轄蓮池潭、壽山風景區整治再造，近日分別獲得2023建築園冶獎、國家卓越建設獎最佳施工品質類殊榮肯定。其中，「110年度蓮池潭風景區整建工程」完工後，恰巧搭上今年高雄燈會首度移師蓮池潭，狂吸200萬人次朝聖。

近期高市府觀光局「110年度蓮池潭風景區整建工程」除從公共建築景觀類脫穎而出獲2023建築園冶獎外，「110年度壽山風景區觀光再造工程」再獲國家卓越建設獎最佳施工品質類殊榮。

觀光局長高閔琳表示，營造友善旅遊環境一直是觀光局努力目標，感謝評審肯定，讓歷經整建再造後景區，成為高雄新地標與打卡新熱點。

高閔琳進一步說，「110年度蓮池潭風景區整建工程」主要以「減量」及「導入在地元素」為設計理念，讓泮月橋的無障礙坡道順街整體動線，近距離感受孔廟建築之美和欣「泮月潭影」景緻。

另外，前身為農田水利會管理站的「泮咖啡餐廳」，經拆除舊有建物後，打造成白色玻璃屋景觀餐廳，周邊以生態工法引入蓮池潭水，其淙淙流水傾瀉而下的瀑布與水草埤塘等景觀，營造出與眾不同的水域風光。

今年高雄燈會首度從愛河畔移師左營蓮池潭，型塑結合水岸地景特色與文化的「光舞蓮潭」，吸引約200萬參觀人次，讓大家認識不一樣的蓮潭魅力。

另一案「110年度壽山風景區觀光再造工程」則是以壽山動物園停車區域、人行動線及優化無障礙空間為主軸。壽山動物園歷經改造後去年12月開幕，迄今已吸引約80萬參觀人次，也因此前往動物園的動線，便成為此次工程營造的重點區域。

觀光局說明，為創造不一樣人行體驗，不僅將沿線欄杆以斑馬條紋方式呈現外，途中還可發現多處打卡點及有趣的動物意象設施，讓前往動物園遊客增添許多互動趣味。